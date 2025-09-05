Sabrina Rojas mandó al frente a Wanda Nara por su actitud en el partido de Argentina
La Selección jugó contra Venezuela en el Monumental y nadie se lo quiso perder. Así se cruzaron una vez más Sabrina Rojas y Wanda Nara, pero fue como si nada.
De todas las conversaciones -presenciales o virtuales- que puede haber tenido Wanda Nara esta semana, seguramente un intercambio protocolar de palabras con Sabrina Rojas no era de las más esperadas. Quizás por eso las dos exmodelos devenidas conductoras de televisión se ignoraron en el Monumental durante el partido de Argentina contra Venezuela.
Este viernes Sabrina Rojas confirmó en su programa que el jueves a la noche sí vio a Wanda Nara, con quien se conoce "de chiquitas, de desfiles", pero que la conductora de Masterchef la pasó "por encima" y gambeteó sin saludarla.
"Siempre me la he cruzado", explicó Rojas en "Pasó en América", antes de repasar sus muchos encuentros públicos con la mediática, que vivió durante años entre Italia y Turquía antes de volver a la Argentina envuelta en la escandalosa separación de su segundo marido, Mauro Icardi.
"Después yo hice una novela y ella era contratada por Telefe y vino a hacer unas participaciones y hablamos. ‘Qué lindo tus hijos, qué lindo los tuyos’, porque la verdad que son hermosos los hijos de Wanda y las hijas. Y después alguna vez me escribió por Instagram por algo, pero muy buena onda", relató Sabrina Rojas.
En rigor de verdad, la conductora de América se animó a blanquear que existe la posibilidad de que Wanda Nara no le tenga estima ni para una charla superficial en buenos términos.
"Resulta que ella no para de hacer cosas para que todos opinemos. Y yo no soy chupamedia ni de Wanda, ni de Icardi, ni de la China. Yo simplemente, según los líos, opino. Para eso estamos acá", señaló Rojas, quien alguna vez cuestionó la decisión su colega de abrirse una cuenta en OnlyFans "siendo tan millonaria".
"Creo que ellos tienen como mucha individualidad", convino en referencia al clan de Wanda Nara, antes de reconocer que ni estando en el mismo lugar al mismo tiempo logró un saludo: "Me pasó por encima", reveló.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario