Sabrina Rojas mandó al frente a Wanda Nara por su actitud en el partido de Argentina

En rigor de verdad, la conductora de América se animó a blanquear que existe la posibilidad de que Wanda Nara no le tenga estima ni para una charla superficial en buenos términos.

"Resulta que ella no para de hacer cosas para que todos opinemos. Y yo no soy chupamedia ni de Wanda, ni de Icardi, ni de la China. Yo simplemente, según los líos, opino. Para eso estamos acá", señaló Rojas, quien alguna vez cuestionó la decisión su colega de abrirse una cuenta en OnlyFans "siendo tan millonaria".

"Creo que ellos tienen como mucha individualidad", convino en referencia al clan de Wanda Nara, antes de reconocer que ni estando en el mismo lugar al mismo tiempo logró un saludo: "Me pasó por encima", reveló.