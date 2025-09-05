Quién es Euge Quevedo, la cantante que emocionó a todos con su interpretación del Himno Nacional
En la previa del partido contra Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial, la cantante entonces el Himno Nacional. Conoce todo sobre ella.
En el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina en el país, el Estadio Monumental se vistió de fiesta, pero antes de que comenzara el encuentro, una joven se robó el corazón de los hinchas. Se trata de Euge Quevedo, la cantante de 33 años que con su versión a capella del Himno Nacional Argentino emocionó a las miles de almas presentes.
La interpretación de Quevedo rápidamente se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios elogiaron su talento y la calificaron como una de las mejores versiones del himno. Mensajes como “La mejor única aguante la Euge”, “Qué buena interpretación, es una de las pocas dignas de cantar el himno en un evento tan importante como este” y “La mejor interpretación hasta ahora, genia total, posta” inundaron la web.
A diferencia de otras ocasiones, esta vez el género predominante fue el cuarteto, el estilo musical favorito de Messi. La previa del partido contó con las actuaciones de La Banda de Carlitos, Q’ Lokura y Uriel Lozano, quienes animaron a los hinchas antes del gran encuentro.
Antes de su presentación, Euge Quevedo conversó con el medio cordobés El Doce, donde compartió la emoción de vivir un momento tan soñado. "Es increíble, la posibilidad de cantar el himno surgió primero como un chiste, pero luego se volvió realidad. Me enteré hace dos días y todavía no lo puedo creer”, confesó la cantante.
Para su actuación, Quevedo eligió una versión "a capella y respetando el estilo tradicional de la obra". Para ella, interpretar el himno nacional fue un compromiso muy importante, ya que lo considera una "obra de arte". “Nuestro himno es una obra de arte, vengo practicándolo hace tiempo y es algo que siempre anhelé hacer”, afirmó.
La propuesta para cantar el himno surgió de una manera muy informal. La cantante contó que Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, asistió a uno de sus shows en el Movistar Arena. “Cuando hicimos nuestro segundo Movistar Arena, fue a vernos el Chiqui Tapia con toda la familia. La familia fue a los dos Movistar, pero él fue al segundo. Y estábamos en el camarín, nos llevó unas camisetas y empezaron a tirar ‘bueno, che, a ver si la tenemos en cuenta para el himno’”, relató.
El objetivo de la organización del evento fue generar una experiencia completa para los asistentes. Para Euge Quevedo, lo más importante fue que la gente cantara con ella. “Lo importante es que la gente cante el himno. Yo creo que cualquier argentino se emociona con el himno y se tiene que sentir, para mí es lo más importante”, aseguró la cantante.
