Quién es Euge Quevedo, la cantante que emocionó a todos con su interpretación del Himno Nacional

Para su actuación, Quevedo eligió una versión "a capella y respetando el estilo tradicional de la obra". Para ella, interpretar el himno nacional fue un compromiso muy importante, ya que lo considera una "obra de arte". “Nuestro himno es una obra de arte, vengo practicándolo hace tiempo y es algo que siempre anhelé hacer”, afirmó.

La propuesta para cantar el himno surgió de una manera muy informal. La cantante contó que Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA, asistió a uno de sus shows en el Movistar Arena. “Cuando hicimos nuestro segundo Movistar Arena, fue a vernos el Chiqui Tapia con toda la familia. La familia fue a los dos Movistar, pero él fue al segundo. Y estábamos en el camarín, nos llevó unas camisetas y empezaron a tirar ‘bueno, che, a ver si la tenemos en cuenta para el himno’”, relató.

El objetivo de la organización del evento fue generar una experiencia completa para los asistentes. Para Euge Quevedo, lo más importante fue que la gente cantara con ella. “Lo importante es que la gente cante el himno. Yo creo que cualquier argentino se emociona con el himno y se tiene que sentir, para mí es lo más importante”, aseguró la cantante.