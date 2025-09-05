Ayelén Paleo rompió el silencio tras la detención de su madre: qué dijo

La postura de Ayelén Paleo sobre lo que pasó con su madre

Ayelén se mostró muy segura de la inocencia de su madre a pesar de la grave acusación que enfrenta. "Ella es recontra mega inocente y no tiene nada que ver", aseguró. La ex vedette también dijo que le duele la forma en que los medios han manejado la situación tan delicada que les toca vivir como familia. "Yo no estoy bien y no estoy pasando un buen momento, una llora y se olvidan de la trata de personas que eso es lo importante", lamentó.