Ayelén Paleo rompió el silencio tras la detención de su madre: qué dijo
El periodista Juan Etchegoyen expuso un audio de la exvedette en el que reflexiona sobre lo que sucedió con su madre y cómo sigue la causa.
Ayelén Paleo atraviesa un momento muy difícil. Después de haberse separado de su novio, la ex vedette enfrenta la detención de su madre, quien es acusada de formar parte de una red de trata de personas. El periodista Juan Etchegoyen compartió un audio en su programa donde Paleo se refiere a la delicada situación que atraviesan como familia.
En el audio, la mediática admitió que no está pasando por un buen momento desde que su madre fue encarcelada. "No tengo ganas de hablar y me duele mucho las cosas que se dicen. Pasan los días y van averiguando más", dijo, visiblemente afectada. Sin embargo, se mostró optimista sobre el futuro de su madre. "Es cuestión de tiempo. Mi mamá va a salir la semana que viene o la otra", afirmó tajante.
La postura de Ayelén Paleo sobre lo que pasó con su madre
Ayelén se mostró muy segura de la inocencia de su madre a pesar de la grave acusación que enfrenta. "Ella es recontra mega inocente y no tiene nada que ver", aseguró. La ex vedette también dijo que le duele la forma en que los medios han manejado la situación tan delicada que les toca vivir como familia. "Yo no estoy bien y no estoy pasando un buen momento, una llora y se olvidan de la trata de personas que eso es lo importante", lamentó.
A pesar de su dolor, Paleo se solidarizó con las víctimas de trata que forman parte de este caso. "Me pongo en lugar de la gente que sufrió. Me río de las cosas que hacen y después veo las imágenes y no puedo creerlo. Es tiempo. Le vas a terminar haciendo una nota a mi mamá", concluyó, con la convicción de que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano mientras luchan por demostrar la inocencia de su madre.
