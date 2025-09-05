Otra vez: Flor Vigna disparó contra Griselda Siciliani con una frase lapidaria
La cantante dejó una definición sin filtro sobre la actual pareja de Luciano Castro y reavivó viejas heridas.
Flor Vigna participó del ciclo de streaming "Patria y Familia", donde aceptó el reto de un juego que, de entrada, parecía inofensivo, pero terminó generando ruido. La dinámica consistía en entregarle paletas con fotos de distintas personalidades y pedirle que las relacione con fragmentos de letras de sus propias canciones.
Al principio, la intérprete intentó sacarse de encima los nombres más polémicos, pero en un momento dio un paso que encendió la polémica. Para Griselda Siciliani, la actual pareja de Luciano Castro eligió la estrofa de su primer hit Uy: “Mucha labia, pero poquita luz”. La definición fue tan filosa como humillante, y dejó en claro que la relación entre ellas está lejos de ser cordial.
Aunque Vigna trató de mostrarse calma y sin intenciones de confrontar, lo cierto es que la elección dejó un mensaje contundente. No es un secreto que la cantante terminó muy golpeada tras su separación de Castro, y que Siciliani tuvo un rol clave en ese dolor. En más de una oportunidad, Flor relató que en el tramo final del noviazgo se sintió traicionada.
En declaraciones a LAM, lo había dejado en claro con palabras durísimas: “Los mensajes entre ellos existían desde antes. Espero que nunca más me pase. Las cosas son quizás un poco más complejas, pero prefiero guardármelo".
Y agregó: "Sería bueno que ellos cuenten cómo fueron las cosas. Estas personas a mí me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho. Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo”, confesó, acusando indirectamente tanto al actor como a la actriz de “jugarle sucio”.
