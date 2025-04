Brenda Asnicar rompió el silencio ante rumores de anorexia: "Estoy harta"

asnicar.mp4

Asnicar también apuntó contra quienes difunden información sin sustento: “Cuando decidí ser actriz, no sabía que iba a ser víctima de estas injusticias. Nunca me enganché ni hice quilombo porque no soy una persona conflictiva”. Además, dejó en claro que su cuerpo no debería ser motivo de escrutinio público constante ni de especulación malintencionada.

image.png

El descargo de la cantante no solo fue personal, sino también empático hacia quienes sí atraviesan enfermedades reales. “Quiero brindarles mi apoyo a todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad. Es muy duro”, escribió, destacando la necesidad de cuidar los discursos públicos en torno a la salud física y mental.

Asnicar ha estado varias veces en la mira de los medios por su aspecto, y esta no fue la primera vez que enfrenta rumores infundados sobre trastornos alimenticios. Sin embargo, su reacción marca un nuevo límite frente a la violencia simbólica que muchas celebridades sufren en silencio. Con sus palabras, dejó en claro que ya no está dispuesta a tolerar más ataques.