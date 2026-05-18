Brenda Di Aloy anunció su casamiento con una romántica propuesta en un castillo

El anuncio llega después de una etapa personal compleja. La influencer mantuvo durante varios años una relación con el conductor Cris Vanadía, con quien se separó a comienzos de 2024 por una presunta infidelidad de él con Coty Romero.

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La situación se originó durante la participación de la exhermanita en un programa de baile, donde compartía espacio con Vanadía. En una de las coreografías, ambos protagonizaron un beso que generó malestar en Di Aloy y fue determinante para poner fin a la relación, luego de varias incomodidades acumuladas.

Si bien hubo intentos de recomposición, el vínculo no logró sostenerse y decidieron darla por terminada. Con el tiempo, ella volvió a apostar en el amor y comenzó una nueva relación con Freidzon, con quien lleva alrededor de un año en pareja y decidieron dar el gran paso.

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En su publicación, la influencer señaló que atravesó momentos de angustia y dudas, pero que hoy siente que esa etapa quedó atrás. "Dios es fiel", manifestó, al vincular su presente con una creencia que, según explicó, la acompañó durante años.