Brenda Di Aloy anunció su casamiento con una romántica propuesta en un castillo
La influencer publicó las emocionantes postales junto a su pareja, Sebastián Freidzon, en sus redes sociales.
Tras una mediática separación de Cris Vanadía, por una presunta infidelidad, Brenda Di Aloy rehízo su vida y este domingo anunció su casamiento con Sebastián Freidzon, quien la sorprendió con una romántica propuesta.
El momento tuvo lugar en los jardines de un castillo de estilo francés, con una ambientación que incluyó velas, pétalos blancos sobre el césped y un arco floral. En las imágenes se la ve visiblemente emocionada mientras su pareja se arrodilla con el anillo en la mano.
Las postales, compartidas por la hija de Yuyito González en sus redes sociales, generaron una fuerte repercusión. "Dios cumple sus promesas", escribió.
"Fue el día en que le dije que sí al hombre más cariñoso, atento, detallista, determinado y generoso", expresó al recordar la fecha del compromiso.
El anuncio llega después de una etapa personal compleja. La influencer mantuvo durante varios años una relación con el conductor Cris Vanadía, con quien se separó a comienzos de 2024 por una presunta infidelidad de él con Coty Romero.
La situación se originó durante la participación de la exhermanita en un programa de baile, donde compartía espacio con Vanadía. En una de las coreografías, ambos protagonizaron un beso que generó malestar en Di Aloy y fue determinante para poner fin a la relación, luego de varias incomodidades acumuladas.
Si bien hubo intentos de recomposición, el vínculo no logró sostenerse y decidieron darla por terminada. Con el tiempo, ella volvió a apostar en el amor y comenzó una nueva relación con Freidzon, con quien lleva alrededor de un año en pareja y decidieron dar el gran paso.
En su publicación, la influencer señaló que atravesó momentos de angustia y dudas, pero que hoy siente que esa etapa quedó atrás. "Dios es fiel", manifestó, al vincular su presente con una creencia que, según explicó, la acompañó durante años.
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