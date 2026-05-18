Sydney Sweeney rompió el silencio tras las críticas por las escenas en "Euphoria" en las que hace el amor

Por último, de cara a llevar tranquilidad sobre cómo se manejan estas situaciones puertas adentro de los rodajes, la artista detalló los estrictos protocolos de cuidado que implementa la producción del show. Sweeney ponderó la constante contención de la figura del coordinador de intimidad, un rol clave en los sets modernos para garantizar el bienestar de los profesionales en las tomas más sensibles.

En este sentido, la joven destacó que jamás se sintió presionada y que siempre conservó la potestad absoluta para plantarse y trazar líneas rojas si consideraba que la desnudez no aportaba al relato. Según explicó, en más de una ocasión le transmitió al equipo técnico que ciertas secuencias le parecían redundantes o innecesarias, un planteo que fue escuchado y respetado de inmediato por los realizadores. De esta forma, concluyó afirmando que el entorno laboral le brindó un espacio seguro y que cada toma fue fruto de un acuerdo mutuo.