Sydney Sweeney rompió el silencio tras las críticas por las escenas en "Euphoria" en las que hace el amor
La tercera temporada de "Euphoria" continúa rodeada de polémicas por las escenas fuera de tono de Sweeney. Conocé qué piensa la actriz de las críticas.
El regreso de la tercera temporada de "Euphoria" trajo consigo una fuerte oleada de debates y discusiones en el ambiente del espectáculo. Más allá de los giros de la trama, las miradas se posaron con firmeza sobre la manera en que se construye el personaje de Cassie, interpretado por Sydney Sweeney, abriendo un complejo análisis acerca de la exposición del cuerpo femenino y la representación de las mujeres en entornos vulnerables o de marginalidad.
En medio de las jornadas de promoción de la aclamada ficción ideada por el director Sam Levinson, la joven actriz decidió alzar la voz y enfrentar las repercusiones que generan las constantes escenas donde le toca mostrarse al desnudo. Lejos de esquivar la polémica, Sweeney aseguró que se trata de una faceta de su profesión que asume con total naturalidad y madurez artística. “No me pongo nerviosa con las escenas en las que aparezco desnuda. Creo que el cuerpo femenino es algo muy poderoso. Estoy contando la historia de mi personaje, así que tengo la responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible”, manifestó abiertamente durante un reportaje concedido al medio especializado W Magazine.
A pesar de su seguridad a la hora de filmar, la protagonista de la serie de HBO admitió sentir cierta frustración por cómo una parte de la prensa y el público digieren este tipo de contenidos. Para la intérprete, el debate constante sobre su anatomía termina desdibujando el esfuerzo físico y mental que le demanda construir el arco dramático de Cassie. “Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. Creo que he hecho una gran actuación, pero muchas veces el foco está puesto en el desnudo”, lamentó la actriz, marcando el terreno sobre el verdadero valor de su oficio.
Esta no es la primera vez que la estrella de Hollywood se planta frente a los prejuicios del sector audiovisual. Ya en el año 2022, en pleno lanzamiento del largometraje "The Voyeurs", había puesto sobre la mesa la existencia de una doble vara y un trato profundamente desigual por parte de la industria y la audiencia cuando se evalúa a un actor o a una actriz que se exponen ante las cámaras en contextos íntimos.
Por último, de cara a llevar tranquilidad sobre cómo se manejan estas situaciones puertas adentro de los rodajes, la artista detalló los estrictos protocolos de cuidado que implementa la producción del show. Sweeney ponderó la constante contención de la figura del coordinador de intimidad, un rol clave en los sets modernos para garantizar el bienestar de los profesionales en las tomas más sensibles.
En este sentido, la joven destacó que jamás se sintió presionada y que siempre conservó la potestad absoluta para plantarse y trazar líneas rojas si consideraba que la desnudez no aportaba al relato. Según explicó, en más de una ocasión le transmitió al equipo técnico que ciertas secuencias le parecían redundantes o innecesarias, un planteo que fue escuchado y respetado de inmediato por los realizadores. De esta forma, concluyó afirmando que el entorno laboral le brindó un espacio seguro y que cada toma fue fruto de un acuerdo mutuo.
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