Oficial: Telefe confirma que levanta Gran Hermano por dos razones inexpugnables

Ante estos dos grandes compromisos insalvables, la habitual gala de eliminación (que suele dominar el rating de los domingos y extenderse en los debates de los lunes) debió adelantarse.

Cuándo regresa el reality a la pantalla

Luego de estas dos noches de pausa obligada que alteraron las costumbres de la fiel audiencia, la vuelta ya tiene fecha y hora confirmada. El regreso se dará el próximo miércoles de forma inmejorable. El ciclo volverá al aire directamente con una de las galas más picantes del año: el repechaje.

Durante esa emisión, nuevos participantes y antiguos jugadores ingresarán otra vez a la casa, provocando un fuerte y necesario sacudón para reconfigurar las alianzas, las estrategias y las rivalidades internas.