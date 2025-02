Brenda Gandini es tendencia en X: los desopilantes memes tras las historias de Yanina Latorre

gonzalo heredia china suárez2.jpg

Lo cierto es que la reconocida panelista de LAM y conductora radial tiene fama de creíble entre sus seguidores, por lo que una afirmación suya al respecto bastó para que el público retomara el tema y asegurara que Gandini es "mucho más hermosa" que la China.

Por esta razón, los internautas expresaron su disgusto con desopilantes memes y reacciones en redes sociales. ¡Imperdible!

Los memes tras las versiones que vinculan a Heredia con la China Suárez

Brenda Gandini cuando vea por qué es tendencia pic.twitter.com/Rd7ryF5zLo — lamascarada (@lamascarada) February 3, 2025

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini después de leer la historia de Yanina Latorre https://t.co/kJNDz6X92y pic.twitter.com/GLzrA0ADX6 — Guss (@PSiniestro) February 3, 2025

Yanina Latorre subió 3 historias y los hizo pija a todos, cayó hasta la pobre Brenda Gandini porque Gonzalo Heredia le fue infiel con la China Suárezpic.twitter.com/qbt7NOGYXC — Chica Almodóvar (@Chiquealmodovar) February 3, 2025

despues de lo de brenda gandini la china deberia hacerse un viaje de ayahuasca o algo pic.twitter.com/YsCFUPTGWR — lana del raid stan account (@gatounicornio) February 4, 2025

Brenda Gandini no es víctima de Yanina Latorre sino de mujer perversa como la nipona Tatiana Suárez q disfruta quedarse con lo ajeno solo para tener pensiones vitalicias.

Ya Lali nos lo anticipaba que manotea siempre lo ajeno.

El problema es tanta maldad en mujer adulta y madre pic.twitter.com/8hkBRYyv9R — Dolores Jaime (@LoliJames5) February 4, 2025

Gonzalo Heredia viendo que Yanina Latorre nombró a Brenda Gandini en sus historias de IGpic.twitter.com/2Hd7H86V3a — Marcos Galperin - Fan (@MarcosGalperin_) February 3, 2025

Mi cara al leer que Yanina Latorre acaba de confirmar que La China Suárez estuvo con Gonzalo Heredia cuando grabaron ATAV por que nombró a Brenda Gandini en una historia de ig donde nombra a las mujeres que sufrieron por La China pic.twitter.com/vX3WuUsIKa — Leo (@LeoMachadoN_) February 3, 2025

Qué decía Gonzalo Heredia en 2021, tras los rumores de romance con la China

Intrusos (América) fue el programa que entrevistó al galán en aquel entonces, luego de que surgieran los rumores en 2019. Lo cierto es que, en ese año, tanto Heredia como la China protagonizaban la ficción "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" (El Trece), donde terminaban siendo pareja.

Tras las versiones que lo vincularon a su compañera de elenco dos años atrás, el actor señaló de manera contundente en 2021: "Es todo mentira".

Y agregó: "Me parece que uno cuando no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, no tiene que irse, no tiene que escaparse. Yo sabía que iba a pasar esto en algún momento. Digo, estoy acá, trabajando en el teatro. Viene una cámara acá e iba a pasar".

"Uno sabe cómo es el juego. Sabe cuáles son las reglas o las intuye, y uno las acepta. Yo las entiendo. Entiendo también todo lo que se generó, por qué se generó y demás. La verdad es que es todo mentira", sostuvo el galán argentino. Y sumó: "Si yo salgo a desmentirlo es porque sigo agregando leña al fuego, sigo hablando sobre el tema. Y si no digo nada me escondo. Siempre hay un pero. Pero en este caso nada más alejado de la realidad".

En relación a la situación con su esposa, indicó: "No hablé con Brenda (Gandini) porque no pasa nada, está todo bien. Si no me paraba acá y hablaba con vos, algo se iba a decir. Entonces para que quede todo claro y limpio, y además porque también es honesto, no pasó nada".