Brian Sarmiento cambió de estrategia tras el cruce con Andrea del Boca y tomó una decisión simbólica
Luego del episodio por el comino en el guiso y su descargo entre lágrimas en el confesionario, el exfutbolista optó por modificar su actitud dentro de la casa.
La convivencia en Gran Hermano volvió a dejar una postal cargada de significado. Luego del incómodo momento que protagonizó con Andrea del Boca por el ya comentado episodio del comino, Brian Sarmiento decidió hacer un pequeño pero elocuente gesto que marcó un antes y un después en su comportamiento diario.
Tras mostrarse afectado en el confesionario y manifestar su malestar por lo que interpretó como una falta de consideración, el exfutbolista pareció optar por un cambio de enfoque. Lejos de profundizar el conflicto, eligió correrse del centro de la discusión y recuperar su impronta característica dentro del juego.
En un almuerzo relajado junto a Manuel y Nazareno, Brian tomó una determinación que no pasó desapercibida. Se acercó a la mesa, agarró el salero, observó su plato con detenimiento y comenzó a condimentarlo a su manera, sin consultar ni esperar aprobación. El detalle no fue menor: decidió manejar por su cuenta los condimentos que consume, especialmente la sal, un elemento que para él parece ser clave.
Aunque no hubo declaraciones directas ni referencias explícitas al cruce anterior, el mensaje quedó claro puertas adentro. Sin verbalizarlo, el gesto se interpretó como una forma de evitar repetir situaciones incómodas y tomar el control de lo que depende exclusivamente de él.
Así, Brian buscó dar vuelta la página y mostrarse nuevamente fiel a su estilo, en una casa donde hasta el movimiento más mínimo puede convertirse en una señal estratégica.
En una casa donde la comida ya fue motivo de fuertes discusiones, la decisión de Brian de manejar sus propios condimentos no solo apunta a evitar nuevos roces, sino también a marcar límites silenciosos. Aunque también podría haber sido el foco de una nueva discusión, de cara a una nueva gala de nominación, donde cualquiera puede quedar al borde de la eliminación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario