Gran Hermano Generación Dorada: podrían embargarle el sueldo a Brian Sarmiento por un conflicto judicial
El exfutbolista enfrenta un posible reclamo por cuota alimentaria que podría impactar en el dinero que cobra dentro del reality Gran Hermano.
Un nuevo escándalo sacude a Gran Hermano Generación Dorada y tiene como protagonista a Brian Sarmiento, quien quedó en el centro de la polémica por un conflicto judicial que podría derivar en un embargo sobre el dinero que percibe dentro del programa. La versión empezó a circular en programas de espectáculos y redes sociales, donde se instaló el rumor de un reclamo vinculado a una presunta deuda por alimentos.
Según trascendió en el mundo del espectáculo, la madre de una de sus hijas habría impulsado una presentación judicial para que se retenga parte del ingreso que el mediático cobra por su participación en el reality. La intención sería garantizar el pago de la cuota alimentaria mediante una medida directa sobre el cachet que recibe mientras permanece dentro de la casa.
En medio de la viralización del tema, la periodista Laura Ubfal hizo referencia a la situación en redes sociales y aportó visibilidad a la versión. En un mensaje publicado en X (ex Twitter), citó lo comentado en un streaming de espectáculos: “Cuentan en #ElEjercitodelaMañana que la ex de Brian Sarmiento, Tessie Poza, pide el embargo de su cachet en Gran Hermano porque no le pasa alimentos a su hija de 10 años”. El posteo fue replicado rápidamente y contribuyó a que la información ganara volumen en medios y portales.
Aunque no hay confirmación oficial sobre el estado del expediente ni detalles judiciales concretos, el tema generó fuerte repercusión por el impacto que podría tener en el reality. En caso de avanzar una medida formal, la producción podría verse obligada a acatar una orden judicial sobre los pagos al participante.
La situación suma tensión alrededor de Brian Sarmiento, que ya venía generando repercusiones por su perfil mediático. Mientras continúa aislado dentro de la casa y sin posibilidad de responder públicamente, el caso crece en el afuera y se instala como una de las polémicas más comentadas de la actual edición del reality.
