Gran Hermano Generación Dorada: podrían embargarle el sueldo a Brian Sarmiento por un conflicto judicial

En medio de la viralización del tema, la periodista Laura Ubfal hizo referencia a la situación en redes sociales y aportó visibilidad a la versión. En un mensaje publicado en X (ex Twitter), citó lo comentado en un streaming de espectáculos: “Cuentan en #ElEjercitodelaMañana que la ex de Brian Sarmiento, Tessie Poza, pide el embargo de su cachet en Gran Hermano porque no le pasa alimentos a su hija de 10 años”. El posteo fue replicado rápidamente y contribuyó a que la información ganara volumen en medios y portales.