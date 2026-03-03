Andrea del Boca explotó en Gran Hermano y apuntó contra Brian Sarmiento: “Machista"

Embed - "Niño caprichoso machista": Andrea apuntó fuerte contra Brian - Gran Hermano 2026

La chispa que encendió nuevamente el conflicto fue la discusión por la próxima compra semanal. El exfutbolista expresó su intención de liderarla con la idea de destinar gran parte del presupuesto a un asado, algo que la actriz interpretó como una provocación directa. “Es seguir redoblando la apuesta de algo que ya hablamos, flaco. Ya te demostraron que la comida alcanzaba y que todo el mundo estaba feliz”, cuestionó sin rodeos.