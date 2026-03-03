Andrea del Boca explotó en Gran Hermano y apuntó contra Brian Sarmiento: “Machista"
La actriz aprovechó un momento a solas para hablarle directo al público y cuestionó la actitud de varios compañeros tras la polémica por la compra semanal.
La tensión en Gran Hermano Generación Dorada no baja y cada movimiento dentro de la casa tiene repercusión inmediata afuera. En medio de las secuelas que dejó el conflicto por el presupuesto del supermercado, Andrea del Boca se tomó unos minutos en el dormitorio para hacer catarsis frente a las cámaras y compartir su mirada sobre el clima actual de convivencia.
Consciente de que el “afuera” escucha y analiza cada frase, la actriz reflexionó sobre los cambios de actitud que viene notando en sus compañeros después del cruce que se dio en vivo durante la última gala. Una de las primeras en quedar bajo su lupa fue Yanina Zilli, de quien sugirió que modificó su postura tras advertir que su embestida pública no habría tenido el impacto esperado.
Sin embargo, el foco principal de su descargo fue Brian Sarmiento. La relación entre ambos nunca terminó de consolidarse y, según dejó entrever Andrea, el vínculo hoy atraviesa su peor momento. “Brian es un poco más difícil... no volvió a ser como era al principio”, lanzó, marcando un antes y un después en la convivencia.
La chispa que encendió nuevamente el conflicto fue la discusión por la próxima compra semanal. El exfutbolista expresó su intención de liderarla con la idea de destinar gran parte del presupuesto a un asado, algo que la actriz interpretó como una provocación directa. “Es seguir redoblando la apuesta de algo que ya hablamos, flaco. Ya te demostraron que la comida alcanzaba y que todo el mundo estaba feliz”, cuestionó sin rodeos.
Lejos de quedarse ahí, Andrea profundizó su análisis y definió la actitud de su compañero con una comparación contundente: “Es como el niño caprichoso que tiene que hacerse lo que él quiere, el niño machista... Estamos grandes”, disparó, dejando en evidencia que la diferencia de carácter se hace cada vez más notoria.
En medio de su monólogo, también habló sobre el desgaste emocional que implica el encierro: “Uno empieza a perder la noción del tiempo. Sabemos que lo que transcurre en el vivo, se ve”. Con esa frase, la actriz dejó claro que su mensaje no era solo para la casa, sino también para la audiencia que sigue minuto a minuto el reality.
