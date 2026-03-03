La Tora Villar sorprendió al revelar el lugar más inesperado donde tuvo intimidad
Durante una transmisión en vivo, la ex Gran Hermano compartió una anécdota personal que generó incredulidad y risas entre sus compañeros.
En medio de una charla distendida en el ciclo de streaming Sería increíble, Lucila Villar, más conocida como La Tora, dejó atónitos a sus compañeros al contar una experiencia íntima que calificó como una de las más inusuales de su vida. El intercambio comenzó cuando surgió el tema de los lugares más insólitos donde alguien había tenido relaciones, y la influencer no dudó en sumarse a la consigna.
“En todos lados, sí”, respondió entre risas, generando de inmediato sorpresa en el estudio. La conversación fue subiendo de tono humorístico hasta que, sin demasiados rodeos, lanzó una frase que descolocó a todos: “Ahora estoy retranquila igual. Buceando”. La revelación provocó un estallido de incredulidad entre los presentes, que intentaban confirmar si realmente habían escuchado bien.
Entre preguntas cruzadas y comentarios cargados de humor, el panel quiso saber cómo había sido posible concretar una experiencia de ese tipo bajo el agua. Villar explicó que ocurrió en Brasil y que el contexto era relajado, con bikini y acompañada por un guía y otra persona con tanque de oxígeno. Ante la consulta sobre el atuendo, aclaró: “No, neopren, no”.
El asombro no se detuvo allí. Cuando le preguntaron por los detalles logísticos, respondió con naturalidad, incluso ante la consulta sobre la protección. “Ay, tenía, amigo, dos”, dijo, generando nuevas carcajadas en el estudio. Según relató, la situación fue espontánea, aunque dejó entrever que la otra persona estaba preparada “por si quizás pase”.
La anécdota rápidamente se viralizó en redes sociales, donde fragmentos del programa comenzaron a circular acompañados de comentarios sorprendidos y divertidos. Más allá del impacto inicial, la confesión reforzó el perfil desinhibido que La Tora construyó desde su paso por Gran Hermano y que mantiene en cada una de sus apariciones mediáticas.
