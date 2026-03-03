La Tora Villar sorprendió al revelar el lugar más inesperado donde tuvo intimidad

En medio de una charla distendida en el ciclo de streaming Sería increíble, Lucila Villar, más conocida como La Tora, dejó atónitos a sus compañeros al contar una experiencia íntima que calificó como una de las más inusuales de su vida. El intercambio comenzó cuando surgió el tema de los lugares más insólitos donde alguien había tenido relaciones, y la influencer no dudó en sumarse a la consigna.