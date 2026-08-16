Brian Sarmiento encaró a Luana en Gran Hermano: "Me tocaste 2 veces"

Tras la confrontación, Luana Fernández sostuvo su posición y le manifestó al recién llegado que no le temía. La discusión se amplió con la intervención de Danelik, actual pareja de Brian, quien arremetió contra la concursante tildándola de “una persona horrible” en medio del cruce verbal.

El fuerte cruce se produce en un punto de máxima vulnerabilidad para la concursante, ya que se encuentra a la espera de la decisión del público este lunes para determinar su continuidad o eliminación del programa, dejando el conflicto en el centro de la atención de la audiencia de Telefe.