Brian Sarmiento encaró a Luana en Gran Hermano: "Me tocaste 2 veces"
El regreso del ex futbolista al reality de Telefe sigue generando escándalos y, ahora, se suma uno nuevo con Luana. Conocé qué pasó.
En un clima de extrema tensión dentro de la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada", programa emitido por Telefe, el exfutbolista Brian Sarmiento protagonizó un duro cruce con Luana Fernández luego de reingresar como invitado al reality.
El exdeportista confrontó a la participante de forma directa durante una dinámica del juego, reprochándole un episodio en el que la joven lo habría tocado sin su consentimiento previo durante su estadía compartida semanas atrás.
La situación tuvo lugar en el marco de una de las dinámicas de la casa, donde Sarmiento expuso su malestar sin rodeos frente al resto de los integrantes: "A mi no me nombrés más. Me venías a atacar y yo no me voy a callar. Vos te podías haber ido cuando me tocaste el pit... dos veces. Fui al confe y me dijeron que podía pedir que te expulsen. Sin embargo, decidí hablarlo con vos, pensé en vos. Te reíste cuando ya te había disculpado", le reclamó fuertemente el exfutbolista.
De qué habla Brian Sarmiento y cuándo sucedió esto
El incidente mencionado por el exjugador se remontaría a un evento festivo realizado aproximadamente dos meses atrás dentro del reality. En aquella oportunidad, la concursante admitió haber concretado el contacto amparándose en la confianza mutua, justificación que fue desestimada por Sarmiento al remarcar la ausencia de una aprobación explícita de su parte.
La reaparición del tema no solo generó incomodidad en la casa, sino que también abrió especulaciones sobre posibles medidas de la producción. Sarmiento reveló en el confesionario la posibilidad concreta de solicitar la expulsión de la jugadora, planteando un escenario donde el Big Brother podría evaluar una sanción disciplinaria o la salida definitiva de la participante.
Tras la confrontación, Luana Fernández sostuvo su posición y le manifestó al recién llegado que no le temía. La discusión se amplió con la intervención de Danelik, actual pareja de Brian, quien arremetió contra la concursante tildándola de “una persona horrible” en medio del cruce verbal.
El fuerte cruce se produce en un punto de máxima vulnerabilidad para la concursante, ya que se encuentra a la espera de la decisión del público este lunes para determinar su continuidad o eliminación del programa, dejando el conflicto en el centro de la atención de la audiencia de Telefe.
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