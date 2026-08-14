Coti Romero se operó las lolas y sorprendió a sus seguidores con el espectacular resultado
A una semana de someterse a una cirugía estética para aumentar el tamaño de su busto, la ex Gran Hermano Coti Romero habló sobre cómo atraviesa su recuperación.
A una semana de haberse sometido a una cirugía estética para aumentar el tamaño de su busto, Coti Romero decidió contar en primera persona cómo vivió el proceso y qué la llevó a tomar la decisión. La ex Gran Hermano también mostró cómo quedó y respondió varias de las consultas que recibió de sus seguidores.
La influencer explicó que la idea de realizarse la intervención no surgió de un día para el otro, sino que comenzó a evaluarla tiempo atrás. Su primera consulta médica había sido dos años antes, aunque en aquel momento todavía no estaba completamente convencida de dar el paso.
"Mi primera consulta con el médico fue hace dos años, pero en ese momento no estaba 100% decidida. Yo me estaba mudando recién a Buenos Aires. Era como también todo un cambio muy grande que también influía un montón en mi decisión y dije: 'No es el momento'".
Con el correr de los meses, Romero sintió que su situación había cambiado y que finalmente estaba lista para concretar aquello que había pensado durante tanto tiempo. Según contó, la experiencia terminó siendo más rápida y sencilla de lo que imaginaba.
"Me decidí 100% y fue todo muy fácil, rápido y ágil. Y ahora las tengo y me encantan. Y realmente siento que es una decisión que no me arrepiento".
Coti Romero contó cómo se siente después de la operación
En medio de su recuperación, Coti se mostró conforme con el resultado de la cirugía y aseguró que se encuentra feliz con la decisión que tomó. Además, aprovechó para dejar una reflexión destinada a quienes evalúan realizarse algún procedimiento estético.
"Me encantaron y estoy muy feliz. Si ustedes tienen ganas de hacerse algo porque les ayuda a sentirse mejor, porque llevan tiempo pensándolo, porque simplemente tienen ganas, háganselo. Hagan lo que quieran con su cuerpo, siempre y cuando se lo hagan con un profesional, con un especialista que sepa lo que hace y que esté cien por ciento capacitado", explicó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario