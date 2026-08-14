Coti Romero se operó las lolas y sorprendió a sus seguidores con el espectacular resultado

View this post on Instagram

Coti Romero contó cómo se siente después de la operación

En medio de su recuperación, Coti se mostró conforme con el resultado de la cirugía y aseguró que se encuentra feliz con la decisión que tomó. Además, aprovechó para dejar una reflexión destinada a quienes evalúan realizarse algún procedimiento estético.

"Me encantaron y estoy muy feliz. Si ustedes tienen ganas de hacerse algo porque les ayuda a sentirse mejor, porque llevan tiempo pensándolo, porque simplemente tienen ganas, háganselo. Hagan lo que quieran con su cuerpo, siempre y cuando se lo hagan con un profesional, con un especialista que sepa lo que hace y que esté cien por ciento capacitado", explicó.