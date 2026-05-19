El apasionado reencuentro de Brian Sarmiento con Danelik Galazan tras la eliminación en Gran Hermano

Un poco más fría y analítica respecto a los motivos que la terminaron dejando fuera de competencia tras perder un picante mano a mano contra Eduardo Carrera, la tucumana pasó por los sillones de "Cortá por Lozano" y ensayó una autocrítica sobre su desempeño. “Cuando empecé a levantar el perfil fue cuando sentí que me tenía que hacer la confrontativa, me dejé llevar por eso”, detalló sobre el cambio de actitud que terminó jugándole en contra frente al voto del público.

Asimismo, se sinceró sobre las inseguridades internas que le genera abrir su corazón de forma tan expuesta. “Soy muy enamoradiza y por eso me da miedo enamorarme. Tengo ganas de ir con cuidado”, admitió con una marcada sensibilidad.

brian sarmiento

Más allá de la eliminación formal de Danelik, la historia de la pareja dentro de la casa más famosa del país podría estar muy lejos de terminar. Tanto ella como Sarmiento forman parte de la nómina de exparticipantes que aspiran a tener su revancha este mismo miércoles. El ansiado regreso se definirá a través del sistema de votación abierta del público y la esperada aparición de los “golden tickets”, los cuales habilitarán el ingreso tanto de exjugadores de la actual edición como de diversas figuras famosas.

De este modo, el retorno potencial de Galazán y Sarmiento no solo implicaría retomar su idilio amoroso bajo el ojo constante de los espectadores, sino también la vuelta de dos de los personajes que más tela para cortar le dieron a la prensa. La expectativa de la audiencia está puesta en ver si lograrán superar la votación y de qué manera su alianza afectiva alterará las fichas de una competencia que ya se perfila como una de las más polémicas del formato.