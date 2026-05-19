El apasionado reencuentro de Brian Sarmiento con Danelik Galazan tras la eliminación en Gran Hermano
Luego de la eliminación de Danelik y tras la salida de Brian, ambos protagonizaron un momento a puro amor en el streaming La Cumbre. Conocé los detalles.
"Gran Hermano: Generación Dorada" no para de agitar el avispero mediático. En esta oportunidad, las miradas no se las llevó una pelea dentro de la convivencia, sino el eléctrico reencuentro que protagonizaron Brian Sarmiento y Danelik Galazán tras la reciente eliminación de la influencer tucumana del reality de Telefe. Con un chape de novela frente a las cámaras y la firme promesa de una vuelta en conjunto a la casa, la pareja instaló un fuerte interrogante sobre el destino de su historia de amor y el rumbo que tomará el certamen de cara al inminente repechaje.
Todo el revuelo estalló durante la emisión de "La Cumbre", el ciclo de streaming que comanda Santiago del Moro inmediatamente después de las galas de expulsión. Allí, la creadora de contenido se vio sorprendida por la irrupción en el estudio del exfutbolista. La química entre ambos copó la pantalla al instante; con su característico sentido del humor, Sarmiento exclamó “apaguen las luces”, para luego agarrar de la mano a Galazán y sellar la velada con un tremendo beso que ratificó el lazo afectivo que supieron construir bajo el aislamiento.
Desde que se gestó este romance, las redes sociales y varios de los panelistas que integran "El Debate" pusieron en tela de juicio la veracidad del asunto, tildándolo de mera conveniencia. Sin embargo, el exdeportista recogió el guante y salió a cruzar las críticas sin filtros en el espacio digital "Todo lo contrario". “Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Entonces eso es lo que les jode. Mis sentimientos son genuinos, entonces si a ustedes les molesta, háganse ver, loco, porque les hace falta sentir un poquito de amor”, disparó de forma tajante para desactivar las especulaciones de estrategia.
Por su parte, la joven se mostró sumamente enganchada y abierta a explorar este noviazgo en el plano real. “Me encanta mi pareja con Brian, esta es la tercera vez que me enamoro”, confesó con total soltura, deslizando que “todo puede ser con Brian” fuera del show. En sintonía con esto, Sarmiento remarcó que su interés no tiene nada que ver con el formato televisivo, asegurando que llevaba tres semanas contando los días para volver a tenerla cerca: “Obvio que sí, yo me levanto todos los días y la estoy esperando a ver si la puedo ver. Para mí Danelik es real, a mí me hace muy bien”.
Un poco más fría y analítica respecto a los motivos que la terminaron dejando fuera de competencia tras perder un picante mano a mano contra Eduardo Carrera, la tucumana pasó por los sillones de "Cortá por Lozano" y ensayó una autocrítica sobre su desempeño. “Cuando empecé a levantar el perfil fue cuando sentí que me tenía que hacer la confrontativa, me dejé llevar por eso”, detalló sobre el cambio de actitud que terminó jugándole en contra frente al voto del público.
Asimismo, se sinceró sobre las inseguridades internas que le genera abrir su corazón de forma tan expuesta. “Soy muy enamoradiza y por eso me da miedo enamorarme. Tengo ganas de ir con cuidado”, admitió con una marcada sensibilidad.
Más allá de la eliminación formal de Danelik, la historia de la pareja dentro de la casa más famosa del país podría estar muy lejos de terminar. Tanto ella como Sarmiento forman parte de la nómina de exparticipantes que aspiran a tener su revancha este mismo miércoles. El ansiado regreso se definirá a través del sistema de votación abierta del público y la esperada aparición de los “golden tickets”, los cuales habilitarán el ingreso tanto de exjugadores de la actual edición como de diversas figuras famosas.
De este modo, el retorno potencial de Galazán y Sarmiento no solo implicaría retomar su idilio amoroso bajo el ojo constante de los espectadores, sino también la vuelta de dos de los personajes que más tela para cortar le dieron a la prensa. La expectativa de la audiencia está puesta en ver si lograrán superar la votación y de qué manera su alianza afectiva alterará las fichas de una competencia que ya se perfila como una de las más polémicas del formato.
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