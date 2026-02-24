"Bridgerton": cuándo estrena la parte 2 de la temporada 4 y a qué hora
Netflix confirmó el regreso de la segunda parte de "Bridgerton" con Luke Thompson como protagonista. Conocé fecha y hora de estreno.
El fenómeno romántico que ha cautivado a las audiencias globales está a punto de concluir uno de sus capítulos más esperados. Tras el exitoso lanzamiento de la primera mitad de la temporada el pasado 29 de enero, la producción de Shondaland regresa a la pantalla de Netflix para dar cierre a la historia de amor entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha). Esta entrega ha sabido adaptar con maestría los hilos narrativos de la obra de Julia Quinn, "An Offer from a Gentleman", equilibrando los elementos clásicos del cuento de hadas con las complejas barreras sociales de la época de la Regencia.
El inicio de esta cuarta temporada dejó al segundo de los hermanos Bridgerton sumergido en una búsqueda incansable por la enigmática "Dama de Plata". Sin embargo, el drama central que deberán resolver estos nuevos episodios radica en la polémica y dolorosa oferta que Benedict le hizo a Sophie para que se convirtiera en su "mistress" (amante). Esta propuesta, que generó un fuerte rechazo entre los seguidores de la serie, dejó a la protagonista herida y decidida a forjar su propio camino de independencia, lejos de las sombras de un amor clandestino.
Fecha y horarios de estreno a nivel global
La espera está llegando a su fin. Netflix ha ratificado que la segunda parte de la cuarta temporada se encontrará disponible a partir de este jueves 26 de febrero de 2026. Los últimos cuatro episodios se liberarán en simultáneo en todo el mundo, siguiendo la cronología habitual de la plataforma.
Para que los fanáticos no pierdan detalle de este cierre de temporada, aquí presentamos la guía de horarios por país:
- Estados Unidos: 12:00 AM (PT) // 3:00 AM (ET)
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 2:00 AM
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 3:00 AM
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4:00 AM
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 5:00 AM
- España (CET): 9:00 AM
- Reino Unido (GMT): 8:00 AM
¿Qué esperar del gran final?
La trama de estos cuatro capítulos finales promete una resolución intensa para el arco de ocho episodios totales. Uno de los puntos más anticipados por los lectores de la saga literaria es el rumoreado "momento de la bañera", una escena icónica que finalmente llegará a la pantalla. Además, la tensión aumentará con la presencia de Lady Araminta Gun (Katie Leung), quien, tras mudarse a la propiedad vecina de los Bridgerton, mantiene una vigilancia férrea sobre Sophie para proteger el estatus de sus propias hijas, Rosamund y Posy.
El conflicto principal, según palabras de la showrunner Jess Brownell, será el choque entre la percepción idealizada de Benedict y la cruda subsistencia de Sophie. El protagonista deberá enfrentarse a un dilema fundamental: acatar las rígidas convenciones del ton o desafiar su posición social para elevar a Sophie como su igual. El Episodio 8, que se estrena este jueves, marcará el cierre definitivo de esta temporada que ha mantenido al mundo en vilo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario