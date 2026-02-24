"Bridgerton": cuándo estrena la parte 2 de la temporada 4 y a qué hora

Estados Unidos: 12:00 AM (PT) // 3:00 AM (ET)

12:00 AM (PT) // 3:00 AM (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 2:00 AM

2:00 AM Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 3:00 AM

3:00 AM Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 4:00 AM

4:00 AM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 5:00 AM

5:00 AM España (CET): 9:00 AM

9:00 AM Reino Unido (GMT): 8:00 AM

¿Qué esperar del gran final?

La trama de estos cuatro capítulos finales promete una resolución intensa para el arco de ocho episodios totales. Uno de los puntos más anticipados por los lectores de la saga literaria es el rumoreado "momento de la bañera", una escena icónica que finalmente llegará a la pantalla. Además, la tensión aumentará con la presencia de Lady Araminta Gun (Katie Leung), quien, tras mudarse a la propiedad vecina de los Bridgerton, mantiene una vigilancia férrea sobre Sophie para proteger el estatus de sus propias hijas, Rosamund y Posy.

El conflicto principal, según palabras de la showrunner Jess Brownell, será el choque entre la percepción idealizada de Benedict y la cruda subsistencia de Sophie. El protagonista deberá enfrentarse a un dilema fundamental: acatar las rígidas convenciones del ton o desafiar su posición social para elevar a Sophie como su igual. El Episodio 8, que se estrena este jueves, marcará el cierre definitivo de esta temporada que ha mantenido al mundo en vilo.