Britney Spears reveló que abortó un hijo de Justin Timberlake

Justin Timberlake y Britney.jpg

La cantante afirma en su nueva autobiografía "The Woman in Me" (La Mujer en Mí), que tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake hace más de veinte años, según un fragmento publicado el martes por la revista People. En su libro, Britney, quien hoy tiene 41 años también profundiza en la polémica tutela que dictó su vida y sus finanzas durante 14 años. "Nunca habría tomado esa decisión por mi cuenta, pero Justin estaba decidido en su decisión de no ser padre", dijo Britney.

La autobiografía relata los primeros días de su relación cuando ambos eran jóvenes artistas en el Club Mickey Mouse de Disney. Su noviazgo, que comenzó en su adolescencia tardía, se convirtió en uno de los romances más destacados en la industria del entretenimiento antes de que se separaran en 2002.

Según la autobiografía y el adelanto que brindó, Timberlake no estaba contento con el embarazo. Spears escribe: "Él creía firmemente que no estábamos preparados para dar la bienvenida a un hijo en nuestras vidas y que éramos demasiado jóvenes" y añadió: "Hasta el día de hoy, sigue siendo una de las experiencias más dolorosas que he tenido".

britney spears y justin timberlake.jpg

Después de separarse de Timberlake, Spears tuvo dos hijos, Sean y Jayden, con su segundo esposo, Kevin Federline. En 2008, tras un colapso muy público, se encontró bajo una tutela legal sin precedentes, en gran parte supervisada por su padre, Jamie.

Durante una audiencia en 2021, Spears expresó cómo la tutela le impidió retirar un dispositivo intrauterino (DIU), a pesar de su deseo de quedar embarazada. Lamenta: "La tutela me despojó de mi feminidad, convirtiéndome en una niña".

Reflexionando sobre el control que ejerció su padre sobre su cuerpo y finanzas, Britney dijo: "Cuando pienso en mi padre y sus asociados teniendo dominio sobre mí durante tanto tiempo, me da asco".

En noviembre de 2021, se puso fin a la tutela. Spears quedó embarazada en 2022, pero con tristeza reveló un aborto espontáneo posteriormente. En agosto, su tercer esposo, Sam Asghari, anunció que estaban buscando el divorcio.

Cuándo sale el libro de Britney Spears

Britney Spears.jpg

La editorial Simon & Schuster Gallery Books ya hizo oficial el anuncio de la fecha de lanzamiento del muy esperado libro de Britney Spears, titulado "The Woman in Me" y llegará a las librerías el 24 de octubre.

La sinopsis del libro adelanta que se trata de una recopilación en la que se ahondará en la vida personal de una artista que estuvo expuesta durante mucho tiempo a la prensa amarilla. Además, promete arrojar luz sobre los sentimientos y pensamientos genuinos de Britney, aspectos que rara vez se dieron a conocer públicamente, salvo algunas ocasiones a través de las redes sociales, desde la disolución de su tutela en noviembre de 2021.