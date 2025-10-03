Bronca entre fanáticos por una estatua de Tina Turner: qué pasó

La ceremonia inaugural reunió a representantes del gobierno municipal, familiares de Tina Turner y miembros destacados de la comunidad. William Rawls, alcalde de Brownsville, resaltó la relevancia de la cantante tanto para la ciudad como para el panorama musical internacional.

tina turner estatua

Nada más revelarse la estatua, una serie de imágenes tomadas por visitantes y vecinos comenzaron a circular en redes sociales, dominando la conversación en plataformas como X (antes Twitter). La viralización fue inmediata y el foco de las críticas recayó principalmente en dos detalles: las proporciones del rostro y el peinado de la figura, considerados por muchos como poco representativos de la artista.

La escultora Jennifer Cannon, responsable de la obra, había buscado captar la esencia de Turner inspirándose en su icónica imagen sobre el escenario. Sin embargo, la comunidad virtual no dudó en expresar su descontento, cuestionando la fidelidad de la escultura y ridiculizando algunos de sus rasgos.

Entre los comentarios más difundidos figuran frases como: “Esta no es Tina Turner, es Temu Turner” y cuestionamientos sobre el supuesto parecido con personajes populares como Ronald McDonald. Incluso algunos usuarios ironizaron sobre la elección de la artista para realizar el trabajo, haciendo alusión al tema “The Best”.

Algunos compararon la estatua con el escándalo del busto de Cristiano Ronaldo. El monumento de bronce al futbolista profesional, ubicado en el aeropuerto de Madeira, se hizo viral y recibió tantas críticas que finalmente fue reemplazado por una nueva estatua.

La inauguración formó parte de las Jornadas del Patrimonio de Tina Turner, una celebración anual de la infancia de Tina en la zona rural de Tennessee, antes de mudarse y alcanzar el estrellato. La estatua fue esculpida en arcilla y fundida en bronce, y tardó aproximadamente un año en completarse. Mide 2.35 metros de alto, alcanzando casi 3 metros de altura con su base de 60 centímetros.