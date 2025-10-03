Susana Giménez lanzó un filoso comentario sobre Vero Lozano: "Cuando venga una mejor..."

En un móvil con LAM (América TV), Lozano apuntó directamente contra APTRA y cuestionó la decisión de premiar dos veces a la diva en una misma noche. "Me parece que Susana gane otro cuando ya había ganado uno es un montón. Más que fue un programa que tuvo pocas emisiones", señaló. Además, lanzó una declaración tajante: «No voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo gano”.