Laurita Fernández anuncia el final sorpresivo de su ciclo y explica el motivo: "Está bueno cambiar..."

En otro tramo de la entrevista, la artista se refirió a la decisión de APTRA de no considerarla para las nominaciones de los Martín Fierro. “No siento que estemos haciendo un mal laburo. No es que por eso me sienta mal conductora. No siento que el equipo de producción haga un mal programa, todo lo contrario", sostuvo, defendiendo el trabajo de su equipo y mostrando su postura ante la polémica.