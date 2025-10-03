Yanina Latorre dio a conocer un sorprendente detalle sobre Julieta Poggio y Martín Salwe: "Hubo..."

La panelista fue más allá y aclaró que el locutor no permaneció toda la noche con la actriz. "No se quedó a dormir, él se fue a las 5 de la mañana. Obviamente, los dos lo van a negar. Esto fue lo que ocurrió. Los vio todo el hotel, están las cámaras del hotel", añadió, redoblando la apuesta.