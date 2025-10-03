Yanina Latorre dio a conocer un sorprendente detalle sobre Julieta Poggio y Martín Salwe: "Hubo..."
La conductora de Sálvese quién pueda dio a conocer intimidades del encuentro entre la actriz y el panelista luego de los Martín Fierro.
La última edición de los Premios Martín Fierro 2025 sigue dando que hablar, no solo por los galardones y looks de la noche, sino también por lo ocurrido en el after party. En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre sorprendió con información exclusiva sobre un encuentro privado entre Julieta Poggio y Martín Salwe.
"Martín Salwe entró con ella al hotel. Obviamente, no subieron juntos en el ascensor. Entró al cuarto de ella, hubo un chape, unos juegos sexuales. Hay que ver si para ellos es sexo, para mí todo es sexo, pero bueno, no hubo coito", detalló la conductora sin filtro, dejando boquiabiertos a sus compañeros de panel.
La panelista fue más allá y aclaró que el locutor no permaneció toda la noche con la actriz. "No se quedó a dormir, él se fue a las 5 de la mañana. Obviamente, los dos lo van a negar. Esto fue lo que ocurrió. Los vio todo el hotel, están las cámaras del hotel", añadió, redoblando la apuesta.
En medio de la conversación, Lizardo Ponce lanzó un comentario que encendió aún más el debate: "En base a esto que estás diciendo, una de las dos partes está mintiendo". Ante esa observación, Yanina respondió con firmeza y algo de picardía: "Sí, una de las dos partes en off cuenta otra cosa. No voy a decirlo, yo nunca vendo a las fuentes".
Pero el escándalo no terminó allí. Según Latorre, Fabrizio Maida, actual novio de Julieta Poggio, también quedó involucrado en la polémica. "A Fabri no le gustó nada que se haga tan viral el tema de Salwe, porque conoce a Juli y sabrá lo que pasó. Entonces, Fabri le hizo una proposición. ¡Dolor país! Le dijo de cerrar la pareja", reveló la conductora.
Cabe recordar que Julieta y Fabrizio mantenían una relación abierta desde hace tiempo, aunque esa modalidad habría quedado atrás tras lo sucedido. "La cerraron", aseguró Yanina, y ante el comentario de Fede Popgold, quien expresó: "Juli, no cierres tu pareja", la rubia remató contundente: "Lo sé de buena fuente".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario