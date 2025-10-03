La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 4 de octubre en El Trece

Junto a él estará Elba Marcovecchio, reconocida abogada y viuda de Jorge Lanata. La letrada es una de las voces más escuchadas dentro del ámbito judicial vinculado al espectáculo, y seguramente compartirá reflexiones sobre los desafíos de su carrera y la manera en que transita su vida personal después de la partida del periodista.

La mesa también tendrá la presencia de Graciela Ocaña, diputada nacional y referente de la política argentina. Conocida por su firme postura en temas de transparencia y salud, aportará la visión política y social de la actualidad.

En paralelo, se sentará Gonzalo Aziz, periodista de larga trayectoria en medios de comunicación. Se caracteriza por su análisis claro y por su experiencia cubriendo los temas más relevantes de la agenda nacional, lo que enriquecerá el intercambio en la mesa.

Finalmente, estará Gabriel Oliveri, experto en hotelería y panelista en distintos programas de televisión. Con su estilo elegante y sus conocimientos sobre turismo y hospitalidad, le pondrá un toque de glamour y entretenimiento a la velada.