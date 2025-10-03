La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 4 de octubre en El Trece
La diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Este sábado 4 de octubre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 4 de octubre
En esta ocasión, Federico Bal será uno de los protagonistas de la mesa. El actor y conductor atraviesa un gran presente profesional tras haber ganado el Martín Fierro por su labor en el programa “Resto del Mundo”. Además, se consolidó como figura en el mundo del streaming, donde suma una gran comunidad de seguidores.
Junto a él estará Elba Marcovecchio, reconocida abogada y viuda de Jorge Lanata. La letrada es una de las voces más escuchadas dentro del ámbito judicial vinculado al espectáculo, y seguramente compartirá reflexiones sobre los desafíos de su carrera y la manera en que transita su vida personal después de la partida del periodista.
La mesa también tendrá la presencia de Graciela Ocaña, diputada nacional y referente de la política argentina. Conocida por su firme postura en temas de transparencia y salud, aportará la visión política y social de la actualidad.
En paralelo, se sentará Gonzalo Aziz, periodista de larga trayectoria en medios de comunicación. Se caracteriza por su análisis claro y por su experiencia cubriendo los temas más relevantes de la agenda nacional, lo que enriquecerá el intercambio en la mesa.
Finalmente, estará Gabriel Oliveri, experto en hotelería y panelista en distintos programas de televisión. Con su estilo elegante y sus conocimientos sobre turismo y hospitalidad, le pondrá un toque de glamour y entretenimiento a la velada.
