Bruce Willis cumple 70 años en medio de su batalla contra una dura enfermedad

Su incursión en la actuación tuvo un origen particular: siendo niño, le recomendaron el teatro como herramienta para superar su tartamudez. "Casi no podía hablar. Me tomaba tres minutos completar una frase. Fue aterrador. Pero cuando interpreté a un personaje en una obra, el balbuceo desapareció. Fue algo increíble", recordó en una oportunidad.

A pesar de su separación, Demi Moore sigue siendo parte de su círculo cercano y, junto con sus hijas y su esposa Emma Heming, lo acompaña de manera incondicional. Desde principios de 2022, cuando le diagnosticaron afasia —un trastorno que afecta el habla, la escritura y la comprensión—, su salud ha ido deteriorándose hasta derivar en demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que lo desconecta progresivamente de su entorno.

Willis es padre de cinco hijas: Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio con Moore, y Mabel Ray y Evelyn Penn, de su relación con Heming. Todas ellas han asumido un rol fundamental en su cuidado.

Cuando la familia dio a conocer la noticia de su retiro, lo hizo a través de un mensaje conjunto: “Nuestro querido Bruce ha estado enfrentando desafíos de salud y recientemente fue diagnosticado con afasia, lo que afecta sus habilidades cognitivas. Como resultado, y tras mucha reflexión, ha decidido alejarse de su carrera, que tanto significó para él. Queríamos compartirlo con los fans porque sabemos cuánto lo quieren. Como él mismo dice: ‘A vivir’, y planeamos hacer justamente eso”.