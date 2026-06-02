Barbie Vélez se quebró en vivo tras los dichos de Fede Bal: "Estoy muy angustiada"

Totalmente conmovida por la situación, la actriz le exigió de forma tajante a su expareja que no vuelva a pronunciar su nombre en ningún medio, advirtiendo que la única excepción aceptable sería para ofrecerle una disculpa formal.

La fuerte descarga emocional de la hija de Nazarena Vélez tuvo lugar este lunes durante la emisión en vivo del ciclo "StoryTime", transmitido por el canal digital Bondi. Sin intenciones de maquillar su presente, la panelista arrancó su descargo exponiendo el malestar que le tocó atravesar en los últimos días: “Estoy muy angustiada. El fin de semana la pasé como el ort... realmente”.

barbie velez

Acto seguido, profundizó en los motivos de su dolor, apuntando directamente contra las actitudes del actor: “Por una persona que cuando decide saca un tema que en mí es dolorosísimo, que él lo habla desde una impunidad, desde una soberbia...”.

Abriendo las puertas de su intimidad ante los micrófonos, la conductora repasó la postura de resguardo que adoptó a lo largo de toda una década frente al asedio de las cámaras de aire y los portales de noticias: “Yo hace 10 años que decido callarme la boca, mirar para abajo, no hablar, no escuchar cuando habla, cuando saca el tema, cuando ha dicho millones de cosas... Pero trabajo de esto, entonces me llegan mensajes de periodistas y no puedo hacer oídos sordos por más que quiera”.

Con un profundo fastidio por tener que revivir las horas más oscuras de su juventud, la joven puso de manifiesto el contraste con su realidad cotidiana. “Tengo una familia hermosa, tengo una vida hermosa y lamentablemente la pasé como el ort... todo el fin de semana, porque lo habla desde una soberbia, una impunidad terrible”, relató. Asimismo, se sinceró sobre el impacto psicológico que le produce este estancamiento mediático: “A mí me generó el trauma más grande de mi vida. Entonces cada vez que se reflota el tema, a mí me vuelve a generar una angustia, una tristeza, que no tengo por qué bancártela".

Saturada por la reiteración de la temática, Vélez decidió plantar bandera y pararse desde un lugar de absoluta fortaleza para ponerle un punto final a las menciones del productor teatral: “Entonces quiero hablarlo después de 10 años. Decir que no hables nunca más de mí, que si querés hablar que sea para pedir perdón y cerrá el ort..., flaco”.

Para cerrar su enérgico llamado de atención, Barbie remarcó el paso del tiempo y el crecimiento personal que experimentó desde aquella tormentosa etapa: “No hables nunca más de mí, porque yo no soy más esa nena de 20 años que no sabía hablar, que tenía vergüenza, que tenía miedo. Tengo 30, pasaron 10 años y mucha terapia de por medio. Aasí que no me rompas más las pelotas. Si vas a hablar de mí, que sea para pedir perdón”.

Las declaraciones de Fede Bal que encendieron la mecha

La reacción de la modelo se desencadenó a raíz de los dichos de Bal durante su paso como invitado por el espacio de transmisión virtual "Blender at nigth". En esa conversación, el realizador abordó diversas aristas de su presente y rememoró la escandalosa disolución del vínculo con Vélez, asegurando que su prioridad en aquel momento fue canalizar el conflicto por los carriles institucionales, lejos de las polémicas de la televisión diaria. “Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es con un abogado y delante de un juez”, argumentó el comediante.

Sin dar muestras de remordimiento alguno respecto a las decisiones que tomó durante la crisis, el hijo de Carmen Barbieri enfatizó que jamás contempló la opción de ausentarse de la esfera pública mientras el foco de atención se posaba sobre su figura: “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”.

En un tono punzante y con dirección clara hacia su contraparte, el actor concluyó su intervención manifestando: “Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá”. Para dar por cerrado su punto de vista en el envío por internet, Federico remató: “No hay que irse, no hay que escaparse a Uruguay, no hay que tomarse un año sabático; hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa y yendo a la Justicia a la mañana. Porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que tendría que haber terminado mucho tiempo antes”.