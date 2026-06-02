Toy Story 5 confirma la incorporación de Bizarrap: cómo será su personaje

En esta flamante aventura diseñada por las mentes creativas de la filial Pixar, la clásica escudería de muñecos deberá plantarle cara a un dilema sumamente contemporáneo y hostil: el avance arrollador de los dispositivos tecnológicos en las rutinas de las infancias actuales. El conflicto central se desencadena cuando el grupo empieza a experimentar el amargo sabor del desplazamiento ante la llegada de "Lilypad", una tableta digital de la marca iPad confeccionada exclusivamente para el entretenimiento de los niños, la cual le obsequian a Bonnie, la pequeña niña que tiempo atrás había recibido en custodia los viejos tesoros lúdicos de Andy.

Bajo este original enfoque argumental, la propuesta para las salas de cine busca instalar un debate directo sobre las transformaciones culturales entre las distintas épocas, el impacto inevitable del transcurso de los años en las infancias y los niveles de exposición que sufren los menores de edad frente al magnetismo de los monitores portátiles hoy en día.