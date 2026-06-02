Toy Story 5 confirma la incorporación de Bizarrap: cómo será su personaje
El músico argentino se suma a la lista de artistas que formarán parte de la nueva entrega de Disney y la cual incluye a Taylor Swift. Los detalles.
El universo de la animación internacional suma un toque bien argentino a sus filas. El mundialmente aclamado productor musical y DJ bonaerense, conocido en todo el planeta bajo el pseudónimo artístico de Bizarrap, dejó mudos a sus millones de fanáticos en las plataformas digitales al ratificar de forma oficial su desembarco en el reparto actoral de "Toy Story 5", la inminente y esperada continuación de la emblemática franquicia cinematográfica de los estudios Disney.
El joven oriundo de Ramos Mejía pasa a engrosar de este modo la nómina de figuras hispanohablantes seleccionadas de forma minuciosa por las compañías productoras para encargarse del doblaje de los personajes, tanto para el mercado de América Latina como para el territorio de España. En esta ambiciosa apuesta cinematográfica, el creador de las famosas sesiones musicales compartirá cartelera en los créditos de voz con el humorista y conductor de streaming Migue Granados, además de la estrella de la música urbana Bad Bunny.
El realizador musical eligió romper el misterio a través de un posteo volcado en su perfil oficial de Instagram, donde se lo pudo observar retratado en una serie de fotografías sosteniendo y posando junto a las figuras a escala de los legendarios protagonistas de la saga, Woody y Buzz Lightyear.
En lo que respecta a las características de la criatura animada a la que le tocará insuflar vida con sus cuerdas vocales, el propio artista develó que se pondrá en la piel de un pequeño adorno de exteriores que habita junto a un particular colectivo de objetos lúdicos que quedaron relegados al olvido en el terreno trasero de una propiedad. "Soy la voz de 'Santa de jardín', el nuevo personaje de Toy Story 5 ((última foto)). Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42 . Gracias @disney x la oportunidad ", plasmó con orgullo y emoción el productor en el epígrafe de su publicación.
En esta flamante aventura diseñada por las mentes creativas de la filial Pixar, la clásica escudería de muñecos deberá plantarle cara a un dilema sumamente contemporáneo y hostil: el avance arrollador de los dispositivos tecnológicos en las rutinas de las infancias actuales. El conflicto central se desencadena cuando el grupo empieza a experimentar el amargo sabor del desplazamiento ante la llegada de "Lilypad", una tableta digital de la marca iPad confeccionada exclusivamente para el entretenimiento de los niños, la cual le obsequian a Bonnie, la pequeña niña que tiempo atrás había recibido en custodia los viejos tesoros lúdicos de Andy.
Bajo este original enfoque argumental, la propuesta para las salas de cine busca instalar un debate directo sobre las transformaciones culturales entre las distintas épocas, el impacto inevitable del transcurso de los años en las infancias y los niveles de exposición que sufren los menores de edad frente al magnetismo de los monitores portátiles hoy en día.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario