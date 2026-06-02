Marley celebró su cumpleaños rodeado de sus hijos y amigos famosos

Marley celebró su cumpleaños

Marley celebró su cumpleaños

¡Marley celebró su cumpleaños

Cómo será "Por el Mundo: Mundial", la propuesta que une a Marley con Ian Lucas

Con el Mundial de la FIFA 2026 cada vez más cerca, Marley y Ian Lucas adelantaron detalles de Por el Mundo: Mundial, la nueva apuesta de Telefe para acompañar la cobertura del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

En diálogo con minutouno.com, durante la presentación oficial de la transmisión del Mundial 2026 en la pantalla del canal de las pelotas, ambos se mostraron entusiasmados con una propuesta que combinará viajes, fútbol, experiencias y figuras invitadas, en una edición renovada del clásico ciclo de aventuras.

La alegría de Ian Lucas por formar parte de Por el Mundo: Mundial

Para Ian Lucas, será su primera experiencia en un proyecto de semejante magnitud, algo que vive con emoción y admiración por compartir pantalla con Marley. “No, increíble, la verdad, muy agradecido con Ale por esta oportunidad, va a ser una locura. Yo lo admiro, lo sigo desde que soy chico y estar juntos ahora va a ser una locura”, expresó.

Además, anticipó que el formato no estará enfocado únicamente en los partidos: “Y encima es un Mundial muy especial porque, bueno, nada, México, Estados Unidos, Canadá, va a haber muchas actividades, no solo de los partidos, sino todo lo que tenemos planeado para hacer, que ya estuvimos hablando, va a ser una locura”.

Una dupla inédita en el Mundial y un Por el Mundo renovado

Por su parte, Marley contó cómo nació la idea de sumar a Ian al proyecto y explicó que el programa tendrá un espíritu diferente al de temporadas anteriores. Según relató, el vínculo entre ambos se fortaleció luego de reencontrarse en MasterChef, donde comenzaron a imaginar la posibilidad de trabajar juntos.

“Es que, bueno, yo lo había visto hace muchos años, cuando era muy jovencito, y ahora, bueno, nos reencontramos en Masterchef, y es súper amable, él es súper copado, y me dijo, tengo ganas de hacer algo con vos, el canal está ofreciendo hacer cosas, y me dijo, pero yo quiero hacer por el mundo”, recordó el conductor.

A partir de esa conversación, surgió la idea de reinventar el formato clásico del programa. “Y dije que es una muy buena idea, porque hay que cambiar el programa, y venimos haciendo Por el Mundo, hasta la semana que viene está Por el Mundo en Colombia, entonces está buenísimo que termine y que empiece otro Por el Mundo distinto, donde estoy con alguien, nunca conduje con alguien, o sea, tengo conductores de invitadas, entonces está bueno hacerlo de a dos”, explicó Marley.

Además, adelantó que el ciclo tendrá invitados especiales que se sumarán a distintos tramos del viaje. “Y aparte va a haber invitadas también, o sea que a veces haremos de a tres, nada, está buenísimo, la verdad que va a ser muy divertido”, concluyó, entusiasmado con una propuesta que buscará mostrar el costado turístico, cultural y futbolero del Mundial más grande de la historia.