Bryan Cranston se despidió de RJ Mitte, su hijo en Breaking Bad

Consternado ante las circunstancias del deceso, el actor de 70 años compartió su perplejidad e impotencia frente a la trágica partida: “Perder todo ese potencial y las promesas de futuro que albergaba es una tragedia enorme. Resulta especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué lo hizo?“. En ese sentido, reveló la cercanía de los últimos contactos que mantuvieron: “Hace apenas unas semanas intercambiábamos mensajes para ver cuándo podíamos quedar a almorzar. No sé si aquel almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que le quería y que disfruté muchísimo de su compañía a lo largo de los años que duró la serie, e incluso después de que se apagara el foco mediático de Breaking Bad”.