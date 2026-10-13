Bryan Cranston se despidió de RJ Mitte, su hijo en Breaking Bad
El joven de 34 años, que falleció este lunes, fue despedido por el intérprete de Walter White en un sentido mensaje. Los detalles.
La industria del entretenimiento atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de RJ Mitte a sus 34 años en el estado de Texas. El joven actor cobró repercusión internacional al interpretar a Walter White Jr. (o Flynn), el hijo del protagonista de la aclamada serie "Breaking Bad". Frente a las primeras reconstrucciones oficiales de los organismos del condado que apuntan a un suicidio, Bryan Cranston —encargado de encarnar a Walter White— utilizó sus canales oficiales para publicar un emotivo homenaje acompañado por una fotografía de ambos.
Al dar a conocer sus sensaciones frente a la noticia, el reconocido artista manifestó su abatimiento: “Escribo esto sumido en una profunda tristeza. RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha fallecido”. En su relato, rememoró los comienzos del rodaje y el impacto de la parálisis cerebral con la que vivió Mitte desde su infancia en Jackson, Mississippi: “Lo conocí cuando apenas tenía 14 años, tras ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con gran alegría y entusiasmo”, agregando luego: “Aunque nació con parálisis cerebral, jamás permitió que ese desafío fuera excusa para nada. Afrontó con gran determinación el exigente calendario de rodaje”.
A lo largo de los 56 episodios transmitidos entre 2008 y 2013 en "Breaking Bad", la participación del intérprete sirvió como una plataforma clave para visibilizar la discapacidad en los medios masivos. Cranston recordó con afecto la dinámica de trabajo durante el rodaje del ciclo: “Siempre escuchaba los consejos que le dábamos sus padres en la ficción (Anna Gunn y yo), aunque, como buen adolescente, a veces hacía caso omiso de forma traviesa para aprender a base de golpes... Era una de las estrellas de una serie de televisión de gran éxito, pero seguía siendo un chico joven”.
Al analizar el desarrollo actoral y el compromiso social desplegado por Mitte —quien ejerció como embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de presidir la Fundación Mitte—, el protagonista de "Breaking Bad" remarcó su evolución personal: “Aquel chico aún estaba muy verde cuando empezamos a rodar el episodio piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor excelente. Aprovechó su experiencia en la serie para defender activamente a los artistas con discapacidad y lideró una organización filantrópica centrada en ayudar a este colectivo”.
Consternado ante las circunstancias del deceso, el actor de 70 años compartió su perplejidad e impotencia frente a la trágica partida: “Perder todo ese potencial y las promesas de futuro que albergaba es una tragedia enorme. Resulta especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué lo hizo?“. En ese sentido, reveló la cercanía de los últimos contactos que mantuvieron: “Hace apenas unas semanas intercambiábamos mensajes para ver cuándo podíamos quedar a almorzar. No sé si aquel almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que le quería y que disfruté muchísimo de su compañía a lo largo de los años que duró la serie, e incluso después de que se apagara el foco mediático de Breaking Bad”.
Para dar cierre a su sentido pronunciamiento, Cranston se despidió del joven con una conmovedora expresión: “Te extrañaré, hijo”.
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