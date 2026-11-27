A lo largo de los últimos meses, el presidente de APTRA atravesó distintos cuadros de estrés, picos de presión arterial y episodios de agotamiento vinculados a su intensa rutina diaria, que combina la conducción radial, su participación como panelista en televisión, la dirección técnica en el fútbol de ascenso y la organización de las múltiples ceremonias de los Premios Martín Fierro.

No es la primera vez que su salud obliga a un freno imprevisto. En los últimos años, Ventura ya había requerido atención médica e internaciones preventivas por cuadros hipertensivos, problemas renales y agotamiento físico general, situaciones que en su momento llevaron tanto a su entorno familiar como a sus compañeros de trabajo a pedirle que redujera el ritmo de actividades.

Con la suspensión de su viaje a Estados Unidos para la entrega de los Martín Fierro Latino, el foco vuelve a estar puesto en su evolución clínica y en la necesidad de que priorice el reposo tras esta nueva descompensación.