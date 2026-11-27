Internaron de urgencia a Luis Ventura: qué le pasó y dónde está hospitalizado
El reconocido periodista se descompensó previo a emprender vuelo a Estados Unidos por sus compromisos laborales. ¿Qué se sabe?
Luis Ventura, periodista y titular de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), sufrió una descompensación mientras se dirigía al aeropuerto internacional de Ezeiza, por lo que debió ser hospitalizado y suspendió su viaje a Estados Unidos.
Por qué Luis Ventura se dirigía a Estados Unidos
Ventura tenía previsto volar hacia Miami para participar de una nueva edición de los Premios Martín Fierro Latino, ceremonia que se llevará a cabo este domingo.
De acuerdo con lo informado por Nicolás Peralta al aire de SQP (América TV), el episodio ocurrió luego de que el conductor finalizara su emisión en Radio del Plata.
Su socio, Rinaldi, lo había pasado a buscar para trasladarlo rumbo a Ezeiza, pero en medio del recorrido Ventura comenzó a manifestar malestar físico y se vieron obligados a cancelar el traslado aéreo. "Se descompuso camino a Ezeiza. Se bajó de este viaje, no va a viajar a Miami", precisó Peralta en el ciclo televisivo, donde además confirmó que el periodista quedó internado en el Sanatorio de la Trinidad bajo observación médica.
El historial reciente que encendió las alarmas sobre la salud de Luis Ventura
La internación de Luis Ventura en el Sanatorio de la Trinidad, tras descompensarse mientras viajaba hacia Ezeiza para volar a Miami, volvió a poner el foco sobre el desgaste físico que el periodista viene arrastrando en el último tiempo.
A lo largo de los últimos meses, el presidente de APTRA atravesó distintos cuadros de estrés, picos de presión arterial y episodios de agotamiento vinculados a su intensa rutina diaria, que combina la conducción radial, su participación como panelista en televisión, la dirección técnica en el fútbol de ascenso y la organización de las múltiples ceremonias de los Premios Martín Fierro.
No es la primera vez que su salud obliga a un freno imprevisto. En los últimos años, Ventura ya había requerido atención médica e internaciones preventivas por cuadros hipertensivos, problemas renales y agotamiento físico general, situaciones que en su momento llevaron tanto a su entorno familiar como a sus compañeros de trabajo a pedirle que redujera el ritmo de actividades.
Con la suspensión de su viaje a Estados Unidos para la entrega de los Martín Fierro Latino, el foco vuelve a estar puesto en su evolución clínica y en la necesidad de que priorice el reposo tras esta nueva descompensación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario