BTS confirmó que no estará en los Premios Grammy: el motivo de su enojo
A través de sus cuentas oficiales de Instagram, todos los integrantes del grupo surcoreano confirmaron que rechazan participar en el certamen. Los detalles.
Los integrantes de la emblemática agrupación surcoreana BTS —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— sacudieron la industria de la música con un anuncio compartido en sus perfiles oficiales. A través de sus historias de Instagram, los músicos publicaron un comunicado unificado en el que manifestaron: “Hemos decidido no participar en los Premios Grammy este año. Esperamos que la música pueda ser apreciada y amada por sí misma, sin importar la región o el idioma. Un agradecimiento especial a Army y a todos los que siempre nos han apoyado".
Esta drástica medida significa que su quinto trabajo de estudio, "Arirang", no competirá en ninguna terna de la Recording Academy. El disco firmó el debut más exitoso del año en el ranking Billboard 200 al cosechar 641.000 unidades equivalentes durante sus primeros siete días, pero la banda decidió no postular la obra.
La determinación del septeto se produjo luego de que la institución anunciara la inclusión de cinco rubros inéditos para su 69ª entrega, entre los cuales destaca el premio a la Mejor Interpretación de Pop Asiático. Esta división se diseñó para evaluar producciones en lenguas de dicho continente, abarcando expresiones como el K-pop, el J-pop y el C-pop, siempre que cuenten con una presencia expresiva y dominante de dichos idiomas, descartando temas en inglés o con frases aisladas.
A pesar del contundente posicionamiento del grupo, la empresa que los representa aclaró el alcance de la medida. Según reveló la publicación surcoreana "The Chosun Ilbo", la firma HYBE remarcó que la postura “no es un boicot de toda la compañía”, asegurando que los demás intérpretes pertenecientes al sello mantendrán sus postulaciones con total normalidad.
La relación entre el grupo y la organización acumula desencuentros desde su primera aparición en la alfombra roja durante 2019. Pese a sumar cinco candidaturas a lo largo de las ediciones, la banda no obtuvo ningún trofeo, tras ser nominados por "Dynamite" en 2021, "Butter" en 2022 y tres menciones en 2023, incluida la categoría de Álbum del Año por su labor junto a Coldplay en "Music of the Spheres".
Esta falta de reconocimientos consolidó la mirada crítica del público sobre el sesgo hacia los artistas que no cantan en inglés. La habilitación del nuevo apartado fue señalada por seguidores y analistas como un intento de confinamiento musical, al relegar a los músicos orientales a un espacio específico en lugar de dejarlos competir de igual a igual en las ternas principales.
La medida evoca otros cruces históricos con el certamen estadounidense. Un caso recordado fue el de The Weeknd en 2021, quien decidió marginarse del evento tras no ser nominado por el tema "Blinding Lights", calificando la metodología de selección como “corrupta y carente de transparencia”.
Asimismo, la tensión con las producciones de origen coreano tuvo episodios recientes en la última gala de febrero. En esa entrega, la banda sonora de la producción de "Netflix" titulada "KPop Demon Hunters" cosechó únicamente un galardón, mientras que Rosé, referente de "BLACKPINK", se retiró sin distinciones pese al impacto de "APT.", su tema en colaboración con Bruno Mars.
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