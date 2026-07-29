BTS confirmó que no estará en los Premios Grammy: el motivo de su enojo

Esta falta de reconocimientos consolidó la mirada crítica del público sobre el sesgo hacia los artistas que no cantan en inglés. La habilitación del nuevo apartado fue señalada por seguidores y analistas como un intento de confinamiento musical, al relegar a los músicos orientales a un espacio específico en lugar de dejarlos competir de igual a igual en las ternas principales.

La medida evoca otros cruces históricos con el certamen estadounidense. Un caso recordado fue el de The Weeknd en 2021, quien decidió marginarse del evento tras no ser nominado por el tema "Blinding Lights", calificando la metodología de selección como “corrupta y carente de transparencia”.

Asimismo, la tensión con las producciones de origen coreano tuvo episodios recientes en la última gala de febrero. En esa entrega, la banda sonora de la producción de "Netflix" titulada "KPop Demon Hunters" cosechó únicamente un galardón, mientras que Rosé, referente de "BLACKPINK", se retiró sin distinciones pese al impacto de "APT.", su tema en colaboración con Bruno Mars.