HBO Max: la serie de comedia que la está rompiendo toda en la plataforma

Uno de los grandes aciertos de Hacks es que logra combinar momentos de comedia con escenas emotivas, ofreciendo una historia que va mucho más allá de los chistes y que profundiza en la evolución de sus protagonistas.

Reparto de Hacks

El elenco principal de Hacks está integrado por:

Jean Smart como Deborah Vance .

como . Hannah Einbinder como Ava Daniels .

como . Carl Clemons-Hopkins como Marcus Vaughan .

como . Paul W. Downs como Jimmy LuSaque Jr. .

como . Megan Stalter como Kayla Schaefer .

como . Rose Abdoo como Josefina.

Las actuaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica, especialmente la de Jean Smart, quien recibió varios premios por su interpretación de la experimentada comediante.

Tráiler de Hacks