HBO Max: la serie de comedia que la está rompiendo toda en la plataforma
Una producción multipremiada que conquistó a la crítica y al público con cinco temporadas repletas de humor, emoción y actuaciones memorables.
El catálogo de HBO Max reúne producciones para todos los gustos, pero pocas lograron el reconocimiento que alcanzó esta pelicula. Desde su estreno en 2021, esta serie estadounidense se convirtió en una de las comedias más exitosas de los últimos años gracias a un guion inteligente, personajes muy bien construidos y actuaciones que recibieron algunos de los premios más importantes de la televisión.
Creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, la ficción cuenta con cinco temporadas y 47 episodios de entre 25 y 40 minutos, una duración ideal para quienes buscan una serie para maratonear durante un fin de semana o disfrutar de a poco.
Además del reconocimiento del público, obtuvo múltiples Premios Emmy y Globos de Oro, consolidándose como una de las producciones más destacadas del género. Gran parte de ese éxito se debe a las interpretaciones de Jean Smart y Hannah Einbinder, quienes protagonizan una historia que mezcla humor, drama y conflictos generacionales.
De qué trata Hacks
La serie sigue la historia de Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas que intenta mantenerse vigente en una industria cada vez más competitiva. Para renovar sus espectáculos, acepta trabajar junto a Ava Daniels, una joven guionista que atraviesa una crisis profesional después de quedar envuelta en una polémica por una publicación en redes sociales.
Aunque al principio la relación entre ambas está marcada por las diferencias de edad, personalidad y forma de entender el humor, poco a poco desarrollan un vínculo que transforma la vida de las dos. Entre discusiones, aprendizajes y situaciones desopilantes, la serie explora temas como el éxito, el fracaso, el paso del tiempo, la amistad y la búsqueda de una segunda oportunidad.
Uno de los grandes aciertos de Hacks es que logra combinar momentos de comedia con escenas emotivas, ofreciendo una historia que va mucho más allá de los chistes y que profundiza en la evolución de sus protagonistas.
Reparto de Hacks
El elenco principal de Hacks está integrado por:
- Jean Smart como Deborah Vance.
- Hannah Einbinder como Ava Daniels.
- Carl Clemons-Hopkins como Marcus Vaughan.
- Paul W. Downs como Jimmy LuSaque Jr..
- Megan Stalter como Kayla Schaefer.
- Rose Abdoo como Josefina.
Las actuaciones fueron ampliamente elogiadas por la crítica, especialmente la de Jean Smart, quien recibió varios premios por su interpretación de la experimentada comediante.
Tráiler de Hacks
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