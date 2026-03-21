BTS regresó con multitudinario concierto en Seúl
El impacto del K-Pop vuelve a sentirse con fuerza: en solo 24 horas, el nuevo álbum ya superó los cuatro millones de copias vendidas.
El regreso de BTS no solo genera expectativa por su vuelta a los escenarios, sino también por el impacto inmediato de su nuevo material. La banda surcoreana, que este sábado protagonizó un megaconcierto en el centro de Seúl, inició esta etapa con cifras contundentes: en apenas 24 horas, vendió cerca de cuatro millones de copias de “Arirang”, su primer álbum de estudio en casi cuatro años.
Desde BigHit Music confirmaron el volumen de ventas alcanzado en el primer día desde el lanzamiento del disco el viernes, superando incluso los registros obtenidos en la semana posterior al estreno de Map of the Soul: 7. El dato fue replicado por la agencia Yonhap, que también destacó el fuerte posicionamiento global del nuevo trabajo.
Según la compañía, “Arirang” logró ubicarse en el primer puesto de álbumes más vendidos en iTunes en 88 países y regiones, incluyendo mercados como México, Italia y Suecia. El disco, que marca una nueva etapa tras la pausa del grupo por el servicio militar obligatorio de sus integrantes, toma su nombre de la tradicional canción folclórica coreana, considerada un emblema cultural del país, y reúne un total de 14 temas. Además, representa el primer álbum de estudio del grupo desde “Proof” (2022).
En paralelo al lanzamiento, BTS se presentó en vivo con un show masivo en la emblemática plaza de Gwanghwamun, donde se espera la presencia de cientos de miles de fanáticos en los alrededores del escenario.
Por otra parte, el líder del grupo, RM, participará del recital con movilidad reducida y una escayola tras haber sufrido una lesión en el tobillo durante un ensayo realizado el jueves, según informó la compañía y consignó Yonhap.
Te puede interesar
Dejá tu comentario