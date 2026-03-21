BTS regresó con multitudinario concierto en Seúl

Según la compañía, “Arirang” logró ubicarse en el primer puesto de álbumes más vendidos en iTunes en 88 países y regiones, incluyendo mercados como México, Italia y Suecia. El disco, que marca una nueva etapa tras la pausa del grupo por el servicio militar obligatorio de sus integrantes, toma su nombre de la tradicional canción folclórica coreana, considerada un emblema cultural del país, y reúne un total de 14 temas. Además, representa el primer álbum de estudio del grupo desde “Proof” (2022).