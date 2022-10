Bienvenido Jin: el cantante de BTS ya está en Argentina

Sin embargo, el artista pidió disculpas por no poder acercarse al fandom que lo esperaba en las puertas del aeropuerto de Ezeiza: “Lo siento, todos en el aeropuerto (Cantando "Fan ID"). Hay tanta gente aquí. Yo también soy yo, pero me preocupa que puedan salir lastimados. No puedo salir de esa manera”, aclaró.

“Realmente quería verlos. Lo siento”, reiteró Jin y finalizó: “Espero verlos en el concierto”.

#JinEnArgentina y #BienvenidoJin fueron las primeras tendencias en Twitter Argentina desde la mañana. Con ambos hashtags, fans y ARMY compartieron la emoción por la llegada del artista de BTS, celebrando la importancia de su visita a un país de Latinoamérica.

Las últimas novedades sobre Seokjin habían sido el domingo 23 a las 21.46 (hora Argentina) cuando el artista se encontraba dentro del avión en el aeropuerto de Incheon y había subido una selfie a Weverse – la plataforma utilizada por fans del k-pop para interactuar con los artistas -.

En tanto, desde el lunes a la noche miles de ARMY se agruparon en Ezeiza para darle la bienvenida a Jin.

Tal como se pudo ver en fotos y videos a través de las redes sociales, fans pasaron la noche en el aeropuerto con la ilusión de ver, por primera vez, a un integrante de BTS en suelo argentino.

Foto: @Nataly33164685

Ante la multitud colmando Ezeiza, se puso énfasis en los pedidos de respeto hacia el artista, en evitar colapsos y momentos no deseados.

Desde BTStreamArgentina ayer habían enviado un pedido especial para todo el fandom: “Les pedimos que por favor respeten su espacio, privacidad, y sobre todo su seguridad, en caso de encontrarlo, recuerden SIEMPRE mantener las distancias. Todos estamos muy emocionados por su primera llegada al país, pero su seguridad y su bienestar emocional es lo primero, así que sean muy conscientes de eso. Recuerden interactuar solo si él les permite hacerlo, con amor y respeto”, publicaron.

Banner para Jin en el Monumental

Desde las fanbases de BTS en Argentina diseñaron un banner para que fans puedan imprimir y llevar al estadio para alentar a Kim Seokjin.

La frase está en Hangul – alfabeto coreano – y su traducción es: “ARMY de Argentina siempre estará a tu lado”.

El banner fue diseñado por Only BTS Stream – una fanbase de Latinoamérica dedicada a proyectos de Stream de BTS – y traducido por Jini, una reconocida periodista coreana y youtuber (canal: JiniChannel).

El diseño del banner está disponible en tres medidas: 50x20; 45x20 y 40x15, todas las cuales se adaptan a una hoja A4.

Medidas:

•50x20

•45x20*

•40x15*



*Se adaptan a una hoja A4

La 1ra medida es la ideal para el concierto (si pueden llevar esa)



Y agradecemos al staff de @OnlyBTStream que nos hicieron este hermoso diseño y a @JiniChannel por la traducción!



https://t.co/KQ4kbKzFIe#Jin pic.twitter.com/JExnmfhPsX — BTStream Argentina (@BTStreamArg) October 25, 2022

Jin: “The Astronaut” Concept Photo 'Lunar Eclipse'

Pantalla en el Obelisco por Jin

El Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires es un monumento histórico, un ícono porteño que adorna postales sobre Argentina. Está ubicado en la intersección de la Avenida 9 de julio y Avenida Corrientes y es un punto de reunión y de referencia clave.

Es por esto que, apenas unos minutos después de confirmarse la noticia de la visita del integrante de BTS, desde BTStreamArgentina – la primera fanbase de stream en el país dedicada al grupo surcoreano – comenzaron la campaña para recaudar fondos y alquilar una pantalla en el Obelisco.

El proyecto suele llevarse a cabo por ARMY en cada cumpleaños de alguno de los integrantes de BTS: Suga, RM, V, Jimin, Jungkook, Jin y J-Hope.

Cintas púrpuras y banderas argentinas

Con el hashtag #JinxArgentina invitan al fandom a compartir una pulsera, pañuelo o prenda de color púrpura – que caracteriza a los fans de BTS – o con los colores de la Bandera argentina celeste y blanco.

Invitan a hacerlo desde sus casas, desde el cine y dentro o fuera del estadio.

Jin: "The Astronaut" concept photo 'Outlander'

