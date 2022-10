Jin con Coldplay: la odisea de ARMY para ver al cantante de BTS en Argentina

La llegada de Jin a Argentina se confirmó hace una semana con la frase "Nos vemos en Buenos Aires" en un chat entre Chris Martin y el artista de BTS . Se pusieron en venta más entradas para el concierto del 28 de octubre y se anunció el Live Broadcast de Coldplay en cines de todo el mundo. Desde entonces, el furor fue total.

Jin de BTS: desde Corea del Sur a Argentina

Teniendo en cuenta las distancias, muchas ARMY de Latinoamérica reconocen que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook viven "en la otra punta del mundo". Es por eso que la visita de BTS al continente -en el corto plazo- resultaba impensable... Hasta que Jin llegó a Ezeiza.

jin bts argentina vuelo

“Cuando me enteré que Jin venía a Argentina no me lo creía. Una amiga me lo contó, me mostró la conversación de Jin con Chris Martin y me quedé en shock”, cuenta Nazarena a Minutouno.com desde Tucumán. "Le conté a mis padres lo especial que es BTS para mí y desde ese momento hice lo que pude para que me dejaran ir a escucharlo en vivo. Es un gran sueño para mí".

Con 13 años, Nazarena cuenta que escucha BTS desde los 8 y desde entonces nació su admiración por el grupo, destacando que su música la acompañó en especial durante la pandemia de Covid-19, ayudándola a sobrellevar la situación, época en la que también comenzó a escuchar a Coldplay.

Nazarena es una de las fans más chicas que viaja en micro desde el norte del país, pero no hay edad para ser ARMY.

Liliana tiene 64 años, también es de Tucumán, y junto a su nieta María José emprenderán el viaje soñado desde que comenzaron a escuchar las canciones de BTS en el 2015: “Mi nieta vive en Jujuy y yo desde acá le mandaba posters y todo lo que conseguía. BTS significa alegría para ella y para mí”.

ARMY BTS coleccion Gentileza ARMY de Tucumán para MinutoUno

Reconoce que cuando se enteraron de la llegada de Seokjin "las dos estábamos a los gritos": "La estoy acompañando para que pueda ir a Buenos Aires y, aunque sea, escucharlo desde lejos. Todo el sacrificio es por mi nieta. No pudimos conseguir entradas aunque buscamos por muchos medios y nuestra situación económica no es buena".

Liliana quien, si bien no habla inglés y reconoce que le cuesta "pronunciar los nombres de las canciones", con la ayuda de su nieta cuenta que su canción favorita es "Permission to Dance".

"Yo soy una mujer grande, uso bastón por un accidente, pero sería un sueño que ella pudiera estar en el Monumental", asegura la mujer y agradecida por la oportunidad de viajar agrega: "Sepan que soy la abuela de todas".

Un viaje de 17 horas por Seokjin

La organización del viaje en micro no fue sencilla entre el poco tiempo, los nervios y la emoción. En el micro viajarán fans de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba:

“Realmente nos esforzamos muchísimo para llegar a esto. La mayoría trabajamos y estudiamos, somos chicas y mujeres que van desde los 13 hasta 64 años ”, cuenta a minutouno.com Yohana, de 25 años y estudiante de criminalística.

ARMY BTS coleccion Gentileza ARMY de Tucumán para MinutoUno

En pocos días se reunieron, formaron un grupo y hasta hicieron rifas para juntar el dinero: "Algunas cocinaron cosas dulces para vender y entre todas ayudamos a las que no llegaban a cubrir los gastos, aportando nuestro granito de arena para que puedan acompañarnos en esta aventura increíble”, agrega.

Nazarena, por su parte, también rescató la importancia de la unión: "Encontré este grupo de chicas que hicieron lo imposible para organizar un viaje en cuatro días. Estoy muy agradecida por encontrarlas, porque se preocupan por nosotras, por los gastos, nos trataron de ayudar. Poder ir a escuchar a Jin y Coldplay es un sueño hecho realidad".

En tanto, Zaira, de 19 años, quien también vive en Tucumán, resalta que "para todo ARMY es muy importante que Jin venga a Argentina y que BTS sepa que Latinoamérica los apoya. Estamos muy agradecidas de que Coldplay haya invitado a Seokjin y que él haya venido antes de enlistarse al servicio militar”.

Las historias detrás de las canciones de BTS

Tal vez una de las principales barreras culturales entre Corea del Sur y Latinoamérica sea el idioma. Sin embargo, gracias a la música, en este caso, se abren puertas a un mundo en el que el significado y las letras de las canciones de BTS toman aun más relevancia.

En 2021 Zaira sufrió una caída y se lastimó una de sus piernas. Si bien en el momento pensó que no era grave, con el paso de los meses no se recuperaba: "Seguía con la pierna hinchada. La doctora me dijo que podía ser un tumor. En ese momento me puse muy mal pensando que podía ser maligno”, cuenta.

BTS () LOVE YOURSELF Answer 'Epiphany' Comeback Trailer

“Recuerdo que durante esa semana escuché muchas canciones de BTS y algunas me llegaron al corazón, me marcaron, como ‘Epiphany’ de Jin, que trata sobre la importancia de amarse a uno mismo”, resalta.

Los estudios finalmente salieron bien y ahora Zaira reflexiona: “Después de eso empecé a ver la vida de otra manera y supe que tal vez los problemas más pequeños, a veces, no son tan importantes”.

Tras la experiencia, en su pierna y en su brazo se tatuó ‘Epiphany’ y ‘Beautiful’ - un cover de Jungkook del éxito de la banda sonora de la serie “Goblin”-: “Para mí es un honor llevar esas canciones”.

ARMY bomb BTS Gentileza ARMY de Tucumán para MinutoUno

“BTS en mi vida es una inspiración, algo que me hizo ser fuerte”, remarca Lucía, de 23 años y ARMY hace tres: “Cuando los conocí fue un punto de cambio. Tal vez estaba destinado a pasar, pero me cambió la vida, soy mucho mejor persona, pude madurar y crecer. Los admiro, valoro y respeto”.

Entre las canciones de Bangtan resalta ‘Spring Day’, un tema "muy valorado por BTS y ARMY": "Es una canción que te sentir cómo en los momentos de angustia se puede mantener la esperanza creyendo en que lo mejor está por venir, que siempre nos vamos a encontrar”.

BTS () ' (Spring Day)' Official MV

“BTS es todo lo que me hace bien, en mis momentos de tristeza o cuando estoy sintiendo que nada está yendo bien, escucho sus canciones y me dan paz interior”, rescata por su parte Yohana y agrega: “Los álbumes ‘Love yourself’ tiene mucho significado en mi vida, de hecho, al cumplir el año de ser fan, me hice un tatuaje en honor a ellos por lo mucho que me ayudaron a salir adelante”.

ARMY BTS coleccion

Para María, quien tiene 20 años y vive en Jujuy, BTS "son un lugar seguro": "Me ayudaron mucho de una manera inexplicable con música y palabras. Mi canción preferida es ‘Magic Shop’ justamente porque en ellos me puedo refugiar, me enseñaron lo que es el amor propio, siento que me permiten dejar salir mis emociones y ser quien realmente soy”.

Yohana resume: “De eso se trata Bangtan, nos enseña a ser una familia, nos lleva a realizar grandes cosas. Estoy hace 5 años en este fandom y creo que fue la mejor elección, amo a BTS porque cada día nos ayudan a superarnos para ser mejores".

Y finaliza: "Espero que Jin se sienta cómodo con nosotros, que vea al público argentino y que quiera volver, y espero que las ARMYs le den el cariño que se merece".

(Jin) 'The Astronaut' Official Teaser