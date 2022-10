El grupo BTS anunció sus planes de cumplir con el servicio militar obligatorio

jin bts.jpg

A su vez, desde Bighit Music, anunciaron que tras el exitoso show en Busan del pasado fin de semana, los miembros de BTS tomarán una pausa para cumplir con sus proyectos personales y enlistarse al servicio por lo que recién volverían a juntarse en 2025.

"Tanto la compañía como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como grupo alrededor de 2025 después de su compromiso de servicio militar", dice el comunicado.

BTS al servicio militar: el comunicado de Bighit Music

"BIGHIT MUSIC se enorgullece en anunciar hoy que los miembros de BTS actualmente están avanzando con planes para cumplir con su servicio militar. Después del fenomenal concierto para apoyar la candidatura de Busan para la Expo Mundial 2030, y a medida que cada individuo se embarca en proyectos en solitario, es el momento perfecto y los miembros de BTS se sienten honrados de servir.

Desde la creación de BTS hace más de diez años, la banda ha alcanzado el éxito internacional, batido récords y catapultado al K-Pop a la estratosfera mundial. BIGHIT MUSIC se ha centrado en el momento histórico en que sería posible respetar las necesidades del país y que estos jóvenes saludables sirvieran con sus compatriotas, y ese momento es ahora. El miembro del grupo, Jin, iniciará el proceso tan pronto como concluya su agenda para su lanzamiento en solitario a fines de octubre. Luego seguirá el procedimiento de enlistamiento del gobierno coreano.

Otros miembros del grupo planean realizar su servicio militar en base a sus propios planes individuales. Tanto la compañía como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como grupo alrededor del 2025 luego de su compromiso de servicio.

Con el lanzamiento de su primer álbum de antología a principios de este año, abrió el camino para permitir que los miembros se tomaran un tiempo para explorar proyectos individuales. Como parte de la familia HYBE, apoyamos y alentamos a nuestros artistas y estamos más que orgullosos de que ahora cada uno tendrá tiempo para explorar sus intereses únicos y cumplir con su deber al servicio del país al que llaman hogar.

“Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” es más que una canción de su último álbum, es una promesa, hay mucho más por venir en los próximos años de BTS.

bts servicio militar anuncio.jpg

BTS había informado meses atrás que se tomaría un descanso para que cada uno de sus integrantes se abocara a sus respectivas carreras solistas.

El sábado pasado BTS dios un show gratuito y multitudinario en la ciudad de Busan para apoyar la candidatura de Corea del Sur como sede de la Expo Mundial 2023.

Cómo es el servicio militar en Corea del Sur

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para hombres de entre 18 y 28 años, aunque históricamente se han tramitado algunas excepciones para deportistas y artistas que representan al país en el plano internacional.

En 2020 el parlamento de Corea del Sur aprobó un proyecto de ley que permite a las estrellas del pop, a saber, aquellas que "sobresalen en la cultura y el arte populares", aplazar su servicio hasta los 30 años.

En ese sentido, varios legisladores pidieron en su momento un tratamiento especial para los integrantes de BTS, quienes desde 2013 es el grupo de exportación más importante en la historia de ese país.