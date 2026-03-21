Así fue el regreso de BTS a los escenarios tras cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio

BTS vendió en un día 4 millones de copias de "Arirang", su primer disco en cuatro años

El fenómeno del K-pop volvió a sacudir a la industria global: BTS registró casi cuatro millones de copias vendidas en apenas 24 horas con su más reciente lanzamiento, un número que confirma una vez más el poder comercial y cultural del grupo surcoreano a nivel internacional.

Según los datos difundidos por su discográfica HYBE y los registros de los principales charts de Corea del Sur, el álbum alcanzó aproximadamente 3,98 millones de unidades vendidas en su primer día, una cifra que lo posiciona entre los debuts más impactantes de la historia de la música moderna. El registro incluye ventas físicas y contabilizaciones iniciales de distribución, un sistema habitual dentro de la industria del K-pop.

El impacto del lanzamiento no sorprendió del todo a la industria, pero sí volvió a poner en evidencia la escala global del fandom del grupo. BTS mantiene una base de seguidores masiva en Asia, América y Europa, lo que se traduce en una demanda inmediata cada vez que anuncian un nuevo material discográfico. En muchos casos, los álbumes ya acumulan millones de preórdenes antes incluso de llegar a las tiendas.

Este tipo de métricas, propias del mercado surcoreano, suelen combinar distintos factores de medición: precompras, envíos iniciales a distribuidores y ventas registradas por sistemas como Hanteo o Circle Chart. Por eso, aunque la cifra de casi cuatro millones en un solo día resulta impactante, no siempre implica compras individuales realizadas en tiempo real dentro de ese período, sino un volumen total contabilizado en el debut oficial.

Aun así, el desempeño comercial refuerza el lugar de BTS como uno de los artistas más influyentes del planeta en la última década. Desde su explosión global, el grupo no solo ha liderado rankings de ventas y reproducciones, sino que también ha logrado instalar al K-pop como un fenómeno dominante en la industria musical occidental, algo que hace algunos años parecía difícil de imaginar.

El nuevo récord también se suma a una lista extensa de hitos alcanzados por la banda, que ya había logrado múltiples marcas históricas en lanzamientos anteriores, tanto en ventas físicas como en plataformas digitales. Cada nuevo álbum del grupo se convierte en un evento global, con impacto simultáneo en mercados de todo el mundo.

Mientras algunos integrantes continúan desarrollando proyectos individuales y otros cumplen con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS sigue manteniendo un nivel de demanda extraordinario, lo que demuestra la solidez del proyecto incluso en etapas de menor actividad grupal.

Con este nuevo lanzamiento, el grupo reafirma su liderazgo absoluto dentro del K-pop y vuelve a establecer un estándar difícil de igualar en la industria musical contemporánea, donde las cifras de ventas físicas, lejos de caer, siguen encontrando en BTS un fenómeno de escala global sin precedentes.