BTS vendió en un día 4 millones de copias de "Arirang", su primer disco en cuatro años

El nuevo récord también se suma a una lista extensa de hitos alcanzados por la banda, que ya había logrado múltiples marcas históricas en lanzamientos anteriores, tanto en ventas físicas como en plataformas digitales. Cada nuevo álbum del grupo se convierte en un evento global, con impacto simultáneo en mercados de todo el mundo.

Mientras algunos integrantes continúan desarrollando proyectos individuales y otros cumplen con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, BTS sigue manteniendo un nivel de demanda extraordinario, lo que demuestra la solidez del proyecto incluso en etapas de menor actividad grupal.

Con este nuevo lanzamiento, el grupo reafirma su liderazgo absoluto dentro del K-pop y vuelve a establecer un estándar difícil de igualar en la industria musical contemporánea, donde las cifras de ventas físicas, lejos de caer, siguen encontrando en BTS un fenómeno de escala global sin precedentes.