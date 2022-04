PSY volvió con "That That" junto a Suga de BTS

"Tenemos un dicho en la industria del K-Pop: si la canción está destinada a ser un éxito, se hace en un instante. Fue un santiamén que no había experimentado en mucho tiempo”, reconoció PSY en una reciente entravista al respecto de la composición de “That That”.

Min Yoongi - Suga – reveló por su parte cómo fue el proceso de creación de la canción: “Hicimos las voces guía y con eso edité. Después escribí mi verso. El proceso de escritura fue súper rápido”.

PSY contó que escribió su parte, se la envió al integrante de BTS y él se encargó de los arreglos. Ambos resaltaron que se entendieron muy bien al momento de trabajar juntos, algo que se nota en el ritmo de la canción y en el video.

"PSY 9th" también incluye la participación de estrellas del K-pop y del rap surcoreano como Sung Si-kyung, Heize, Jessi, Crush, TABLO y HwaSa de Mamamoo.

PSY - 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)' MV