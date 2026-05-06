A qué hora ver hoy miércoles la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada
Tras un arranque de semana muy candente, los jugadores entran al confesionario a nominar y continuar con sus estrategias. Todos los detalles.
Mientras la casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa jornadas turbulentas y llenas de emociones fuertes, los jugadores vuelven a ingresar al confesionario este miércoles para hacer uso de su derecho a votar y continuar llevando a cabo sus estrategias en la competencia de Telefe.
No obstante, hay que destacar que hay participantes que no podrán nominar: Cinzia Francischiello y Emanuel Di Gioia fueron elegidos por la líder Titi Tcherkaski para estar privados de esa función clave del juego, al menos, por esta semana. A su vez, Nazareno Pompei -desde afuera- decidió anularle los votos a Danelik Galazán.
De esta manera, todo parece indicar que el grupo de los "tiktokers" tendrán una semana bastante a su favor en lo que a condiciones respecta.
Cabe señalar que la casa quedó sacudida tras el fuerte "D.A.R." (derecho a réplica) de Solange Abraham para Emanuel, donde las redes indicaron como ganador al oriundo de la localidad bonaerense de San Martín, argumentando que le quitó a Sol su mejor herramienta: la palabra.
Por otro lado, los participantes debieron también acompañar el dolor de Manuel Ibero, quien perdió a su perrita Ámbar este martes. Aunque se desconocen las causas de la muerte de la Golden Retriever a sus apenas 6 años, lo cierto es que este episodio sacudió a la audiencia y los concursantes, que empatizaron con el difícil momento de Manu.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de nominación de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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