Agus Peñalva de C5N denunció que es acosada por redes sociales: "Tengo miedo"

Pero la pesadilla no cesó. "Se hizo cuatro cuentas para acosarme, hasta me escribió de la cuenta de su madre fallecida", relató.

"Buscó hasta mi pueblo natal, me dice que me va a ir a buscar al canal. Me asusta mucho esa amenaza", afirmó la conductora de Bien Temprano, que en las últimas horas realizó la denuncia correspondiente.

Los mensajes del acosador

En los mensajes, que se fueron realizando desde distintos perfiles, el hombre le reprocha a la joven periodista que lo haya bloqueado, le dice que la ama, que la va a ir a buscar al canal y la insulta por no responderle.

acoso agus peñalba

acoso agus peñalba

acoso agus peñalba

acoso agus peñalba