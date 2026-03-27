Gustavo López habló por C5N del aumento de combustibles: "Consecuencia de la guerra"

¿Conviene pasarse a GNC por el aumento de nafta? Cuánto cuesta un equipo y cuánto tarda en amortizarse

El precio de los combustibles líquidos continúa en alza y genera un fuerte impacto en el bolsillo de los conductores. Frente a este escenario de constantes ajustes tarifarios, la conversión de los vehículos a GNC se consolida rápidamente como la alternativa más inteligente y buscada para lograr un ahorro significativo a fin de mes.

¿Cuánto cuesta un equipo de GNC?

La inversión inicial para realizar la conversión varía según la capacidad de almacenamiento elegida por el usuario para su baúl:

Equipo básico con cilindro de 40 litros: tiene un valor aproximado de $1.400.000.

Equipo con cilindro de 60 litros: el precio asciende a unos $1.600.000.

Opciones de pago: existen planes de financiación muy atractivos con tarjetas de crédito de hasta 18 cuotas, además de acuerdos con distintas entidades bancarias para obtener tasas de interés reducidas.

IMPORTANTE: La nafta aumentó un 18% en lo que va de marzo y acumula un 514,8% en la era Javier Milei

¿Cuánto aumentó la nafta en 2026?

Durante los primeros meses del año, los surtidores reflejaron importantes saltos en sus pizarras, impulsados en gran medida por la inestabilidad de los precios internacionales y el conflicto en Medio Oriente:

Último ajuste: se registró recientemente con picos de hasta un 14%.

Nafta Súper: pasó de costar $1.566 en el mes de enero a $1.966 en marzo.

Nafta Premium: saltó de $1.780 a $2.162 en el mismo período.

Gasoil y Euro: también experimentaron fuertes subas escalonadas, alcanzando los $2.025 y $2.225 respectivamente.

¿Cuánto tarda en amortizarse un equipo de GNC?

El tiempo necesario para recuperar el dinero invertido en la instalación depende directamente del uso y kilometraje diario que se le dé al vehículo:

Uso familiar: para quienes consumen un equivalente a 7 litros diarios para ir al trabajo o llevar a los chicos al colegio, el ahorro es de aproximadamente $10.000 por día. En este caso, el equipo se amortiza en apenas 5 meses .

Uso intensivo (aplicaciones de transporte o taxis): un vehículo que trabaja las 24 horas y gasta unos 30 litros de nafta diarios puede llegar a ahorrar hasta $900.000 al mes. De esta forma, se logra pagar la totalidad del equipo en tan solo un mes y medio.

¿Cuánto cuesta el metro de GNC?

Si bien el valor exacto en el surtidor puede tener ligeras variaciones dependiendo de la estación de servicio, el dato clave para los usuarios radica en la brecha frente a los combustibles tradicionales. Actualmente, la diferencia promedio entre un litro de nafta y un litro equivalente de gas supera los $1.200. Esta enorme distancia económica es la que produce un ahorro sustancial inmediato.

¿Cuánto cuesta llenar un tanque de GNC y cuánto rinde?

El costo final de llenar el cilindro y su autonomía de viaje están directamente vinculados al tamaño del tubo instalado (siendo los de 40 y 60 litros los más elegidos) y al rendimiento particular de cada motor. Sin embargo, en términos de proporción de gasto, la ecuación es indiscutible: pasarse al gas permite realizar los mismos trayectos de rutina diaria pero reduciendo drásticamente el costo operativo, lo que justifica por qué muchos autos cero kilómetro o con muy poco uso ya están ingresando a los talleres para su conversión.