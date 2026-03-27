Se reavivó el fuego en el depósito de Francisco Álvarez y más dotaciones de bomberos van en camino

Incendio en Francisco Álvarez: vecinos siguen sin poder volver a sus casas y hay temor por nuevas explosiones

El incendio en un depósito de pinturas y productos químicos en Francisco Álvarez sigue generando un fuerte impacto en la zona, con un escenario que aún está lejos de normalizarse. Si bien no se registraron heridos, la preocupación crece entre los vecinos, que todavía no saben cuándo podrán regresar a sus viviendas.

Desde el lugar de los hechos, el periodista Adrián Salonia, en diálogo con C5N, reflejó la incertidumbre que atraviesan las familias evacuadas. Según relató, muchos vecinos debieron abandonar sus casas de manera preventiva y, hasta el momento, no tienen precisiones sobre cuándo podrán volver. A esta situación se suma un dato que incrementa la tensión: las autoridades advirtieron sobre el riesgo de nuevas explosiones dentro del predio afectado, debido a la presencia de materiales inflamables. Esta posibilidad obliga a mantener un amplio perímetro de seguridad y refuerza la decisión de impedir el regreso de los habitantes.

El operativo para controlar el incendio continúa siendo de gran magnitud. Más de 25 dotaciones de bomberos trabajan intensamente en la zona para contener focos activos, enfriar la estructura y evitar una eventual reactivación del fuego.

Aunque las llamas principales lograron ser controladas, persisten columnas de humo que generan preocupación por su posible toxicidad, teniendo en cuenta los productos químicos almacenados en el lugar. Por ese motivo, también se recomienda a los vecinos evitar la exposición y mantenerse alejados del área afectada.

Además, otro de los factores de riesgo es el posible derrumbe de la estructura, que quedó seriamente comprometida tras el incendio. Esto obliga a extremar las precauciones y prolonga la incertidumbre sobre la vuelta a la normalidad.

En este contexto, el testimonio recogido por Adrián Salonia pone en evidencia el costado más angustiante del episodio: familias que, más allá de no haber sufrido daños físicos, enfrentan horas de incertidumbre sin saber cuándo podrán regresar a sus hogares.