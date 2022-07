Damián Rojo le contestó a Laura Ubfal: "El que le roba a un ladrón tiene cien años de perdón"

“Gracias Damián Rojo por repetir la información de Laura Ubfal sobre Mirtha Legrand sin dar crédito”, se reían en el estudio. En tanto Jorge Rial le consultó: “Yo te voy a preguntar algo, Rojo: ¿la información que vamos a dar ahora sobre Mirtha Legrand se la afanaste? La información que vas a dar ahora, ¿es tuya o se la afanaste a la multipremiada, multinformada y multiorgásmica Laura Ubfal?”.

“La verdad, no soy de robar información. No soy de esos que roban información. Cuando me enteré fue una mezcla de sorpresa y bronca. No sé ni dónde está Laura. Bueno, está en Intrusos y en NET. Realmente me puse a investigar porque hirió mi orgullo y mi buen nombre y honor. Y de última, tengo 100 años de perdón porque la verdad es que quien roba a un ladrón…”, se defendió Rojo.

damian rojo