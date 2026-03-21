Ca7riel & Paco Amoroso expanden su universo con "FREE SPIRITS"
El dúo argentino presenta un álbum conceptual tan caótico como brillante, con colaboraciones internacionales y una narrativa tan absurda como reveladora.
CA7RIEL y Paco Amoroso regresan con “FREE SPIRITS”, un trabajo audaz que lleva su propuesta artística a un nuevo nivel de ambición. Reconocidos por romper estructuras y desafiar géneros, el dúo entrega un álbum que amplifica su identidad, combinando trap, rock, pop y una impronta performática que ya es marca registrada.
Si su anterior proyecto, “PAPOTA”, funcionó como puerta de entrada a su universo, “FREE SPIRITS” lo expande con una mirada más afilada y, por momentos, emocionalmente más vulnerable, sin perder el humor y la energía impredecible que los convirtió en uno de los fenómenos más magnéticos de la música argentina contemporánea.
El lanzamiento estuvo acompañado por una campaña conceptual tan surrealista como el propio disco, incluyendo piezas como “GOO GOO GA GA” junto a Jack Black y “HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA” con Sting, quien además fue presentado como la mente detrás del ficticio “FREE SPIRITS Center”, un retiro holístico que funciona como eje narrativo del proyecto.
A lo largo del álbum, el dúo y sus invitados —entre ellos Sting, Jack Black, Fred again.. y Anderson .Paak— atraviesan distintas “terapias” dentro de este universo conceptual, explorando ideas como la muerte del ego, el absurdo y la introspección. El resultado es una obra que oscila entre lo caótico y lo lúcido, logrando ser tan entretenida como inesperadamente profunda.
Como complemento, el proyecto se expande en un short film que traduce visualmente este mundo ficticio, ofreciendo una experiencia inmersiva que refleja el nivel de creatividad e innovación detrás de “FREE SPIRITS”.
FREE SPIRITS Track List
- Nada Nuevo
- Goo Goo Ga Ga (featuring Jack Black)
- No Me Sirve Más
- Ay Ay Ay (featuring Anderson .Paak)
- Vida Loca
- Muero
- Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día (featuring Sting)
- Ha Ha
- Soy Incredible
- Himno Del Mediocre
- Todo Ray
- Lo Quiero Ya ! (featuring Fred again..)
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