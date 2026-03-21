Ca7riel & Paco Amoroso expanden su universo con "FREE SPIRITS"

Embed - CA7RIEL & Paco Amoroso on Instagram: "ESTE ALBUM YA ES DE USTEDES LIBERA TU ALMA" View this post on Instagram

A lo largo del álbum, el dúo y sus invitados —entre ellos Sting, Jack Black, Fred again.. y Anderson .Paak— atraviesan distintas “terapias” dentro de este universo conceptual, explorando ideas como la muerte del ego, el absurdo y la introspección. El resultado es una obra que oscila entre lo caótico y lo lúcido, logrando ser tan entretenida como inesperadamente profunda.