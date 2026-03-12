Ca7riel y Paco Amoroso lanzaron un nuevo tema junto a Jack Black: "Goo Goo Ga Ga"
El lanzamiento se da a pocos días de la llegada de su nuevo álbum de estudio, Free Spirits, cuyo estreno está previsto para el 19 de marzo.
El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso continúa adelantando material de su próximo trabajo discográfico y sorprendió a sus seguidores con una inesperada colaboración junto al actor y músico estadounidense Jack Black. La canción se titula "Goo Goo Ga Ga" y forma parte de la nueva etapa artística que los artistas vienen desarrollando en los últimos meses.
El lanzamiento llega poco después de su tema junto a Sting y funciona como otro anticipo de su próximo álbum, Free Spirits, que tiene fecha de salida prevista para el 19 de marzo.
La presentación del single se dio esta semana mediante un video conceptual ambientado en el universo ficticio del "Free Spirits Wellness Center", la narrativa visual que el dúo eligió para acompañar esta nueva etapa creativa. En esas imágenes, Black aparece emergiendo de una cápsula envuelta en humo y es quien introduce a los músicos argentinos en esa historia.
Para quienes siguen de cerca la carrera del dúo, el encuentro artístico no resulta completamente inesperado. En una reciente entrevista en el programa Zach Sang Show, Ca7riel había contado públicamente su admiración por el actor, algo que ahora parece haberse transformado en una colaboración concreta.
Este trabajo también se inscribe dentro del cambio de rumbo que el proyecto tomó tras el fuerte impacto que tuvo el EP Papota y la repercusión internacional que lograron con su presentación en el ciclo Tiny Desk Concert.
Después de ese período de gran exposición, los músicos atravesaron lo que definieron como una "crisis personal y profesional", una situación que los llevó a dejar de lado un disco que ya tenían avanzado y replantear el enfoque creativo de su próximo material.
El resultado de ese proceso desemboca en Free Spirits, un álbum compuesto por 12 canciones que, según adelantaron los propios artistas, estará organizado a partir de una estructura conceptual inspirada en un "programa de recuperación" ligado al bienestar, el autocuidado y lo que ellos mismos describieron como la búsqueda de una "vida calma".
