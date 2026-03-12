Ca7riel y Paco Amoroso lanzaron un nuevo tema junto a Jack Black: "Goo Goo Ga Ga"

Embed - CA7RIEL & Paco Amoroso on Instagram: "Welcome to the FREE SPIRITS WELLNESS CENTER Cryo-Cerebral Rebirth™ Out March 12 Bienvenidos a FREE SPIRITS WELLNESS CENTER Cryo-Cerebral Rebirth™ Disponible el 12 de marzo" View this post on Instagram

Después de ese período de gran exposición, los músicos atravesaron lo que definieron como una "crisis personal y profesional", una situación que los llevó a dejar de lado un disco que ya tenían avanzado y replantear el enfoque creativo de su próximo material.

El resultado de ese proceso desemboca en Free Spirits, un álbum compuesto por 12 canciones que, según adelantaron los propios artistas, estará organizado a partir de una estructura conceptual inspirada en un "programa de recuperación" ligado al bienestar, el autocuidado y lo que ellos mismos describieron como la búsqueda de una "vida calma".