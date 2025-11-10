MinutoUno

"Cabaret Courage" prepara su estreno con el glamour y brillo teatral de París

El espectáculo presenta cantatas en vivo, coreografías y vestuarios espectaculares, ofreciendo una experiencia única.

Cabaret Courage prepara su estreno con el glamour y brillo teatral de París

"Cabaret Courage" prepara su estreno el próximo 19 de noviembre en el Albur -Bar, Teatro de la avenida Callao 435, con funciones hasta finales de enero.

El show transporta a un mundo de glamour, valentía y brillo teatral de París. En el escenario, talentosos artistas presentan cantatas en vivo, coreografías y vestuarios espectaculares, ofreciendo una experiencia única.

Se trata de una una celebración del arte, la emoción y la audacia que no deja a nadie indiferente.

En cuanto a la sinopsis, "Cabaret Courage" es un espectáculo vibrante y audaz que combina elegancia, pasión y humor. El público disfrutará de una performance impactante con danza, canto y números sorprendentes, sumergiéndose en la auténtica atmósfera del cabaret francés.

Cabaret Courage8

Fechas y horarios de "Cabaret Courage"

  • Noviembre 2025: 20, 26, 27 (jueves 27, función reprogramada: 00:00 | show 00:30)
  • Diciembre 2025: 3, 4, 10, 11, 17, 18
  • Enero 2026: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Elenco de "Cabaret Courage"

Bailarinas:

• Estefanía Pais

• Priscilla Rocca

• Julieta María Anton

• Martina De Lucca

Cantantes:

• Martina Scigliano

• Evelyn Mailen Basile

Coreógrafa:

• Florencia Viterbo

Fundador y productor:

- Artëm Volchenko

