"Cabaret Courage" prepara su estreno con el glamour y brillo teatral de París
El espectáculo presenta cantatas en vivo, coreografías y vestuarios espectaculares, ofreciendo una experiencia única.
"Cabaret Courage" prepara su estreno el próximo 19 de noviembre en el Albur -Bar, Teatro de la avenida Callao 435, con funciones hasta finales de enero.
El show transporta a un mundo de glamour, valentía y brillo teatral de París. En el escenario, talentosos artistas presentan cantatas en vivo, coreografías y vestuarios espectaculares, ofreciendo una experiencia única.
Se trata de una una celebración del arte, la emoción y la audacia que no deja a nadie indiferente.
En cuanto a la sinopsis, "Cabaret Courage" es un espectáculo vibrante y audaz que combina elegancia, pasión y humor. El público disfrutará de una performance impactante con danza, canto y números sorprendentes, sumergiéndose en la auténtica atmósfera del cabaret francés.
Fechas y horarios de "Cabaret Courage"
- Noviembre 2025: 20, 26, 27 (jueves 27, función reprogramada: 00:00 | show 00:30)
- Diciembre 2025: 3, 4, 10, 11, 17, 18
- Enero 2026: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Elenco de "Cabaret Courage"
Bailarinas:
• Estefanía Pais
• Priscilla Rocca
• Julieta María Anton
• Martina De Lucca
Cantantes:
• Martina Scigliano
• Evelyn Mailen Basile
Coreógrafa:
• Florencia Viterbo
Fundador y productor:
- Artëm Volchenko
