Cacho Deicas despidió a Marcos Camino, su compañero en Los Palmeras: "Buenos y malos momentos"
A través de sus redes sociales y pese a su distanciamiento, el exlíder de Los Palmeras dejó un sentido mensaje a quien ha sido su compañero por años.
Este martes por la tarde trascendió una triste noticia para la música nacional: murió Marcos Camino, histórico integrante y fundador de Los Palmeras, grupo que compartía con Cacho Deicas, de quien luego se distanciaría por motivos laborales.
La dolorosa noticia de su presunto suicidio -que por estas horas investigan las autoridades- movilizó a los fanáticos y al propio Cacho Deicas, de quien Marcos Camino se encontraba alejado, como se mencionó anteriormente. Por ello, el exlíder de la banda santafesina lanzó un sentido mensaje en redes sociales.
Cacho Deicas despidió a Marcos Camino, su compañero en Los Palmeras: "Buenos y malos momentos"
A través de su cuenta de Instagram, el cantante compartió una imagen junto a Camino y escribió: "Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos", comenzó su sentido mensaje.
Y añadió, con pesar: "Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos".
Por qué Marcos Camino se había alejado de Los Palmeras previo a su trágico final
El histórico líder y acordeonista de Los Palmeras ya se encontraba apartado de la actividad artística. El músico se había alejado de la banda, al menos de los escenarios; tras una meditada decisión que hizo pública a comienzos de este año.
Su alejamiento definitivo de las tablas no fue abrupto, sino la consecuencia de un desgaste físico acumulado a lo largo de más de 50 años de giras ininterrumpidas, sumado a la búsqueda de una vida más apacible junto a sus seres queridos.
Salud, edad y el pedido de una señal divina: por qué Marcos Caminos había dejado Los Palmeras
En febrero de este año, a través de un emotivo video institucional difundido en las redes oficiales de la agrupación cumbiera, el propio Camino comunicó a los fanáticos y a sus compañeros el fin de su etapa sobre los escenarios. En aquel mensaje, argumentó dos razones centrales: el impacto de la edad y el deterioro de su estado de salud.
"Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud. Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión", explicó el músico conmovido ante el resto del grupo.
El desgaste físico derivado de décadas de traslados, shows nocturnos y exigencia profesional lo llevaron a priorizar su bienestar y a dar un paso al costado en el momento de mayor popularidad histórica de la banda.
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