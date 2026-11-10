Cacho Deicas despidió a Marcos Camino, su compañero en Los Palmeras: "Buenos y malos momentos"

Su alejamiento definitivo de las tablas no fue abrupto, sino la consecuencia de un desgaste físico acumulado a lo largo de más de 50 años de giras ininterrumpidas, sumado a la búsqueda de una vida más apacible junto a sus seres queridos.

Salud, edad y el pedido de una señal divina: por qué Marcos Caminos había dejado Los Palmeras

En febrero de este año, a través de un emotivo video institucional difundido en las redes oficiales de la agrupación cumbiera, el propio Camino comunicó a los fanáticos y a sus compañeros el fin de su etapa sobre los escenarios. En aquel mensaje, argumentó dos razones centrales: el impacto de la edad y el deterioro de su estado de salud.

"Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud. Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión", explicó el músico conmovido ante el resto del grupo.

El desgaste físico derivado de décadas de traslados, shows nocturnos y exigencia profesional lo llevaron a priorizar su bienestar y a dar un paso al costado en el momento de mayor popularidad histórica de la banda.