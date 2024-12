Calu Rivero habló del juicio que le realizó Juan Darthés: "Me devolvió la tranquilidad"

Luego, agregó: “Quiero cerrar un capítulo en mi vida reconociendo el trabajo excepcional de dos mujeres abogadas, especialistas en perspectiva de género, que me acompañaron y defendieron en un proceso tan largo como injusto”. En ese sentido, afirmó: “Gracias a ellas y a la increíble red de contención que construyeron desde su fundación, pude enfrentar y ganar un juicio por daños y perjuicios que Darthes inició contra mí cuando me animé a ser la primera en alzar la voz y denunciar“.

Con este equipo, Calu se mostró trabajando codo a codo en todo momento, por lo que añadió a sus declaraciones: “El compromiso de ambas no solo me devolvió la tranquilidad, sino que también reafirman la necesidad de profesionales como ellas: valientes, sororas y dispuestas a transformar el sistema”.

“Agradezco profundamente que hayan caminado conmigo este proceso tan lleno de exposición y desafíos. Gracias por no soltarme”, cerró visiblemente emocionada por los resultados que obtuvo en su juicio, donde salió victoriosa.

La publicación de Calu rápidamente se hizo viral y una de las personas, además de los fanáticos, que le brindó apoyo fue Thelma Fardín. La actriz fue una de las que denunció a Darthés por abuso sexual, hecho por el cual el actor fue condenado y juzgado por la justicia brasileña a 6 años de prisión.

“Esta mujer me hizo tomar el coraje para hablar. Ver que nuestro abusador, después de lo que hizo, encima la denunciaba a ella, me desesperó”, arrancó explicando la actriz. “Ver que los medios explicaban la situación y la menospreciaban me indignaba. Ahora la justicia brasilera lo condenó y la justicia argentina falla a favor de esta valiente, aunque el mundo sigue siendo injusto con muchas, es un día para sentir que esta lucha valió y vale la pena. Gracias para siempre Calu Rivero por inspirar a tantas. Te quiero”.

En ese sentido, Calu repostó su comentario y escribió: "Me hacés llorar. Abrazo eterno hermana".