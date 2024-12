Cambio en Gran Hermano: se habilitó la autofulminación y ya hay un participante dispuesto a usarla

"Ellos agreden, nosotros no. Nosotros hablamos de frente, ellos no. Ellos hablan con indirectas, tienen un grupo que va y viene, nosotros no. Nosotros tenemos los huevos de hablar de frente y bancárnosla si quedamos en placa", lanzó el uruguayo.

Cabe aclarar que Santiago fue fulminado por Ulises, el líder de la semana, de forma que deberá volver a enfrentarse a los votos del público para quedarse en la casa de Gran Hermano 2024. El domingo pasado quedó en el mano a mano, aunque su contrincante Renato Rossini obtuvo el récord histórico de sufragios negativos.

",La semana que viene si me quedo, estoy dispuesto a AUTOFULMINARME" los verdaderos jugadores no le tienen miedo a la placa MALDITA CABRA #GranHermano pic.twitter.com/hY4oS2Spd1 — fru (@argechino_ku) December 18, 2024

Gran Hermano: el controvertido comentario de Keila Sosa que alertó a todos

La hermanita habló del VIH y de la celiaquía de manera tal que expuso por completo su ignorancia generando repudio en las redes sociales.

En una nueva edición de la casa más famosa del mundo, Keila Sosa generó gran repudio en las redes sociales debido a un comentario desafortunado sobre el VIH que hizo con total liviandad durante una conversación con sus compañeros. El comentario que lanzó dejó en evidencia que la hermanita no conoce sobre el tema, lo que provocó una rápida viralización y que fuera fuertemente criticada.

La situación ocurrió mientras Keila, junto a sus compañeras del reality Gran Hermano, Sandra Priore y Martina Pereyra, limpiaban la habitación. En un momento, Keila encontró una maquinita de afeitar en el piso y con el tono que la caracteriza, exclamó: "¡No saben lo que hay! Hay maquinitas sueltas...". Ante esta situación, Martina comentó: "Ahí hay una gillette tirada, vomito", a lo que Keila respondió: "Yo no voy a agarra eso, me va a dar una infección de algo, celiaquía...". Lo que siguió fue aún más polémico: "Pero no voy a agarra una gillette usada, me agarra sida", dijo Keila, aludiendo erróneamente al VIH.

Este comentario causó indignación, ya que mostró una clara falta de comprensión sobre cómo se transmite el VIH. La enfermedad solo se transmite por tres vías: durante las relaciones sexuales sin protección, por contacto de sangre con sangre o a través de la transmisión vertical (durante el embarazo, el parto o el período de lactancia).

Martina: "Ahi hay una Gillette tirada"



Keila: "Yo no voy a agarrar eso que me agarra infección de algo...CELIAQUIA, no se.."

"Una Gillette usada me agarra Sida"#GranHermano #GH2025 #GranHermano2025 pic.twitter.com/aJw78ffu68 — Valeria Natalia (@GH2022Val) December 17, 2024

Los demás participantes no hicieron comentarios al respecto, y Sandra Priore, al escuchar a Keila, simplemente la corrigió de manera tranquila, diciéndole: "Bolu..., celiaquía es del trigo". La falta de respuesta o aclaración por parte de los demás compañeros generó aún más malestar entre los usuarios de redes sociales.

Cabe recordar, que estos temas siempre asoman en el programa. En la edición anterior, Juliana Furia Scaglione también fue objeto de críticas por un comentario erróneo sobre el VIH. Ante esto, la Fundación Huésped, dedicada a la prevención y educación sobre el VIH, tuvo que intervenir en las redes sociales para desmentir mitos y acabar con la estigmatización de la enfermedad.