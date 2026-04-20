Cambio en la votación: quién abandona Gran Hermano, según el boca de urna de Pabloschi

En esta oportunidad, escribió: "Nazareno y Martín compiten por ver quién es más planta. Está peleadísimo", marcando una determinante tendencia.

Sin embargo, hizo un nuevo posteo que llamó aún más la atención. "Ojo Pincoya", expresó, lo que desató un gran debate, ya que se interpretó como un posible abandono de la chilena al reality.